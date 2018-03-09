Facebook’un analitik şirketi bu hafta yeni bir uygulama yayınladı. Bu uygulama da çoğu ürün gibi, kullanıcı verilerini toplamak ve Facebook’u ayağa kaldırmak için ortaya çıktı.

Bolt App Lock olarak adlandırılan uygulama uzun süredir tartışılan VPN hizmeti Onavo Protect'in arkasında bulunan şirket tarafından yapıldı. Uygulama genel olarak muadili olan uygulamalardan farklı bir işlevi gerçekleştirmiyor. Telefonunuzun karıştırılmamasını istiyorsanız ve telefonunuzun tuş kilidi şifresini bilen birileri varsa bunu engellemeye yarıyor. Uygulama parmak izini kullanarak da çalışabiliyor.

Bankacılık uygulamaları gibi bazı uygulamalar, giriş yapabilmeniz için önce bir şifre veya parmak izinizi girmenizi gerektirir. Facebook, Gmail ve Twitter gibi uygulamalar ise oturumlarınızı daha uzun süre açık tutar hatta siz kapatmadığınız sürece tek dokunuşla girilmesine olanak sağlar. Bolt App Lock, Norton veya Keepsafe gibi üçüncü taraf uygulamalar bu hesaplarınıza ek bir güvenlik getirmeye yarar.

Peki Facebook'un rolü ne diyebilirsiniz? Kısaca açıklamak gerekirse Bolt'u telefonunuza yüklediğinizi farzedersek; bu uygulamayı kullanarak girdiğiniz her bir uygulama Onavo tarafından kayıt altına alınacak ve toplanan veri Facebook için oldukça önemli bir kaynak oluşturuyor. Ayrıca uygulama bununla da yetinmeyerek genel cihaz ve ağ bilgilerini de geri bildirimliyor.

2013 yılında Facebook tarafından satın alınan VPN hizmeti Onavo, hizmeti kullanan kullanıcıların tüm etkinliklerine göz atarak Facebook'a veri sağlıyor. Hal böyle olunca birçok akıllı telefon kullanıcısı bu şirkete oldukça soğuk bakıyor ve kişisel bilgileri ele geçirdiği için istenmiyor. Bolt App Lock da aynı minvalde hareket ediyor ancak bunu sizden habersiz yapmıyor. Zira uygulamanın Google Play'deki indirme sayfasında “Mobil cihazınız ve yüklü uygulamalarla ilgili bilgi topluyoruz" ifadeleri yer alıyor. Bunun yanı sıra, “Facebook'un bir parçası olduğumuz için, bu bilgiyi Facebook ürünlerini geliştirmek için kullanıyoruz.” şeklinde uyarı da yapılıyor.

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Birçok uygulamanın kişisel verilerimizi ele geçirdiği bir gerçek. Her ne kadar telefonlarımızı şifre, parmak izi, yüz tanıma veya iris tanıma gibi güvenlik protokolleriyle fiziksel hırsızlıktan korumaya çalışsak da kendi iznimizle bizim için asıl değerli olan birçok materyali hiç tanımadığımız kişilere vermekten geri durmuyoruz. Durum böyleyken Facebook'un kendini daha fazla geliştirmek için bizden iznimizle veri toplaması oldukça anlaşılır geliyor. Peki ya etik mi? diye sormak da hepimizin hakkı olarak öne çıkıyor. Peki ya etik mi? Lütfen yorum olarak belirtin. Uygulamayı indirmek için de buraya tıklayabilirsiniz.