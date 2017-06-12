Wall Street Journal'a göre ,Facebook'un birkaç aydır üzerinde çalıştığı 'haberler'e, kullanıcılar abone olabilecek.

Bu 'abone olma' özelliği, birçok kişinin zaten yaptığı, Facebook'taki farklı haber kuruluşlarını takip etmekten daha farklı. Facebook'taki çeşitli kaynaklarla konuşan Wall Street Journal, on yıldan fazla bir süredir bir proje üzerinde çalışıyordu. Bununla birlikte, bu özelliğin 2017 yılının sonuna yakın kullanıma sunulacağı söyleniyor.

Geçen sonbaharda yapılan seçim sonrasında "sahte haberler" böylesine büyük bir olaya dönüştüğü için Facebook, web sitesinin haber işleme biçimini yeniliyor. Şirket, kullanıcıların haberin gerçek olduğunu onaylamalarını sağlamıştı, şimdi şirket, daha farklı bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu yeni özellikle, Facebook'un, Google Haberler'i devraldığı görülüyor. Facebook'u bu şekilde yapmak, çoğu kişi Facebook'u haberler için kullanırken, olumlu bir sonuç alacakmış gibi duruyor.

Facebook getirdiği her yenilikle, kullanıcıları sosyal ağ ile meşgul tutmanın yollarını arıyor. Fakat bunu yapan tek sosyal ağ, Facebook da değil. Twitter ve diğer sosyal medya şirketleri de aynı şeyi arıyorlardı. Ağlarında daha fazla zaman harcayan ve şirket için daha fazla gelir getiren kullanıcılara sahip olmak.