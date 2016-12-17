Facebook, kullanıcılara en iyi reklam deneyimini sunabilmek için önemli bir hamle yapıyor.

Reklam konusuna oldukça önem veren ve sistemini sürekli bu konu üzerine şekillendiren Facebook, kullanıcılarına rahatsız oldukları reklamları kapatlamalarını sağlayan yeni bir özellik de sunmaya hazırlanıyor.

Hali hazırda Facebook kullanıcıları kendi reklam tercihlerini düzenleyerek hangi sektörden, hangi konularda reklam almak istediğini seçebiliyor. Fakat bu durum, kullanıcıları rahatsız eden içeriklerde reklamlardan pek uzak tutamıyor. İşte Facebook'un yeni amacı, bu durumu ortadan kaldırmak.

Son olarak Ağustos ayında reklamlar konusunda bir düzenleme yapan Facebook, buna karşın kullanıcıların reklamlara olan tepkisini araştırınca, insanların bu reklamları sadece can sıkıcı bulduğunu gözlemlemiş. Çözümü de insanların istediği reklam kategorisini engelleyebilmelerinde bulmuş. Tabi olay sadece reklamların can sıkıcı olması değil, 'yaralayıcı' da olması.

Bu konuda bir örnek sunan Facebook yetkililerinden Mark Rabkin, ''örneğin çocuklarını yeni kaybetmiş bir ailenin Facebook'ta ebeveynlik temalı, ya da bebek ürünlerini konu alan reklamları görmesi oldukça üzücü olabilir. Yeni sistem ile bunun önüne geçmek istiyoruz'' açıklamasını yapmış.

Facebook, reklam kategorilerinin engellenmesi özelliğini şu an için alkol markaları ve pazarlama temalı reklamlarda geçerli. Fakat kısa sürede diğer reklam kategorileri de işin içine dahil olacaktır.