Facebook, yaptığımız telefon görüşmelerini ve yazışmalarımızı takip ettiğini kabul etti. Ancak bunu, bizim verdiğimiz izinler ile yaptığını ve bunun düşünüldüğü kadar büyük bir sorun olmadığını söyledi.

Hepimiz, telefonumuza indirdiğimiz her uygulamada aslında çok da dikkat etmeden bir çok erişime izin veriyoruz. Kişi listemiz, mesajlarımız, aramalarımız, kameramız ve telefonumuzda bulunan birçok veriyi kendi iznimiz ile erişime açık hale getiriyoruz. Facebook'da bu açıktan yararlanarak, bizden aldığı izinleri kullanıp aramalarımızı ve yazışmalarımızı takip ettiğini kabul etti.

Son dönemde başı gizlilik politikaları ile ciddi anlamda dertte olan Facebook, şimdi de kullanıcılarının arama ve yazışma bilgilerini takip ettiği gerekçesi ile gündeme geldi. Ancak bu konuda yaptıkları açıklama ile suçlamaların haksız olduğunu kanıtlamaya çalışıyor gibi görünüyorlar. Facebook, bu verilere, verdiğimiz 'kişileri senkronize etme' izni ile erişebildiklerini ancak hiç birini kaydetmediklerini de söylüyor ve dilerlerse kullanıcıların, kişi senkronlarını Messenger uygulamasındaki ayarlar menüsünden kapatarak verilen izinleri sonlandırabileceklerini de ekliyor. Eğer bu aktivasyon sonlandırılırsa, geçmişte elde edilen verilerin de silindiğini belirten Facebook yetkilileri, kaybettikleri güveni geri kazanmaya çalışıyor gibi görünüyor.

Yine de, birçok uygulamaya verdiğimiz tüm izinler düşünülecek olursa, bu durum böyle kolayca içimizi rahatlatabileceğimiz bir konu değil ve tüm uygulamaların tüm erişim izinlerini gözden geçirmek faydalı olabilir. Güvenlik ve gizlilik konusunda daha bilinçli bir kullanıcı olabilmek ve sorun yaşamamak için, cihazlarımızda yer alan uygulamalar ve erişebildikleri tüm verilerimize dair daha fazla bilgi edinmemiz gerekiyor.