Facebook, özellikle oyunların popüler olduğu dönemde çoğu kullanıcıyı Facebook'u bırakmanın eşiğine getiren üçüncü parti uygulama davetiyelerini devre dışı bırakacağını duyurdu.

Facebook bildirimleri, eğer çok aktif bir içerik üreticisi değilseniz genellikle uygulama davetleri ile doludur. Neyse ki bizim engellemekten bıktığımız fakat ‘aktif’ kullanıcıların göndermekten bıkmadığı uygulama davetiyeleri artık tarihe karışıyor.

Facebook, geliştiriciler blogunda yeni yayınladığı bir yazı ile üçüncü parti uygulama davetiyelerini yakında devre dışı bırakacağını duyurdu. Evet, artık Facebook’ta sürekli oyun oynayan arkadaşlarınız sizi bildirim yağmuruna tutamayacak.

Facebook bu özelliği bir anda değil, kademeli olara kaldırmayı planlıyor. Bir süre daha kısmen var olmaya devam edecek olan özellik, 6 Şubat 2018’de tamamen Facebook’tan kaldırılacak.

Facebook, üçüncü parti uygulama davetiyeleri ile birlikte birkaç özellikten daha vazgeçiyor. Buna üçüncü parti ‘sayfayı beğen’ düğmeleri de dahil. Artık herhangi bir sayfayı beğenmek istediğinizde sayfayı ziyaret etmeniz gerekecek.

Facebook ayrıca kişi ya da sayfalarda bulunan ‘takip et’ butonunu ve yorum yansıtma özelliğini de gereksiz olması nedeni ile kaldırıyor. Facebook’un kaldıracağı tüm özellikleri buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.