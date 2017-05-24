Facebook, geçtiğimiz Salı günü medya şirketlerinin web sitelerinde, uygulamalarında ve diğer dijital alanlarda otomatik olarak oynatacağı yeni video reklam aracını test etmeye başladı.

Artık yeni bir meslek olarak adlandırılan YouTuber’lığa benzer içerikleri bundan sonra Facebook’ta da görebiliriz. Şirket, videolarda gösterilecek reklamlarla ilgili yeni aracını test etmeye başladı.

Yeni sisteme göre reklam verenler, Facebook’un veri dağılımına bağlı olarak kullanıcılara hangi reklamları göstermek istediklerini belirleyebilecekler. Örneğin belirli bir şehirde yalnızca kadınlara özel reklamlar yayınlanabilir, belirli bir TV ağının web sitesinde ya da uygulamasında gösterilebilir.

Şu an için gelir dağılımının nasıl yapılacağı konusunda bazı görüşmeler yapılıyor, fakat Facebook’un bu reklam geliri üzerinden minik de olsa bir pay alacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Reklam, videonun başında ya da ortasında olabilir. Bugün denk geldiğimiz bir Facebook videosunda (hemen yukarıda) reklam, videonun başlangıcından itibaren 12 saniye boyunca sürdü ve Skip Ad (reklamı geç) ibaresi de görülmedi. Elbette hiçbir videoda olmayacağı anlamına da gelmiyor, muhtemelen reklamın uzunluğu arttıkça belirli bir izlenme saniyesinin ardından bu ibareyle karşılaşacağız.

EMarketer’e göre şirket, geçtiğimiz yıl dijital video reklam pazarının 10 milyar dolara ulaştığı ABD’de bu alanda ciddi bir gelir elde edebilir. Dünya genelinde yayıldığında ise Facebook’un yepyeni bir gelir kapısına odaklandığını görebiliriz.