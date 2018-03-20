Facebook, Kullanıcılarının Verilerini Satmış Olabilir

Şu sıralar dünya gündemi, Facebook tarafından 50 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin Cambridge Analytica'ya satılmış olabileceği ve bunun Amerika seçimlerinde, Amerikan Başkanı Trump lehine kullanılmış olabileceği haberleriyle çalkalanıyor.

Trump’ın seçim kampanyasındaki göreviyle daha da tanınan Cambridge Analytica’nın şu sıralar başı oldukça dertte. Üstelik başı tek dertte olan sadece bu şirket değil. Hepimizin yakından tanıdığı Facebook ve kurucusu Mark Zuckerberg de bu davanın içinde. 50 milyon Facebook kullanıcısının tüm verilerini Cambridge Analytica’ya teslim ettiği düşünülen Facebook, Amerika seçimleri üstünde büyük ve tehlikeli bir rol oynamış olabilir.

Gelelim iddialara göre bu verilerin nasıl kullanıldığına; söylenenlere göre profilleri ve eğilimleri belirlenen, bir haritası çıkarılan seçmen halkın karşısına, fark etmeyecekleri şekillerde Trump’ı destekletecek türde ırkçı haberler ve görseller sunulmuş ve psikanalatik yöntemlerle, insanların özgür iradesini etkileyecek şekilde kurnazca seçmen kitlesi yönlendirilmiş

İşin en çok tartışılan yönü ise milyonlarca üyesi olan Facebook’un bu ve benzer türde bilgi alışverişini daha önce yapıp yapmadığı ve kişisel bilgilerimizin ne kadar güvende olduğu üzerine. İddialar Facebook'un bu tür bilgi paylaşımlarını daha önce defalarca kez yaptığını söylese de Facebook, bir karışıklık olduğunu, bu sorunun çok daha önce kendileri tarafından çözüldüğünü ve Trump kampanyasını yöneten şirketlerin zaten öncesinde askıya alındığını iddia etmişler.

Fakat, Facebook Yönetimi ve Mark Zuckerberg’in başı hala belada gibi görünüyor. Üstelik kanuni olarak bu olaydan sıyrılsalar bile dünya genelinde imajlarının nasıl etkileneceği ve kullanıcılarının duyduğu güvensizlik hissinin nasıl toparlanacağı ise merak konusu olacağa benziyor.