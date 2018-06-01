Son dönemlerde adından şüpheyle bahsettiğimiz sosyal medya platformu, muhtemelen ‘ne yapalım, ne edelim?’ diye düşünmüş olacak ki, bir özelliği kullanmaktan vazgeçti.

Şimdilerde çoğunluklu orta yaş grubunun kullandığı, eskilerin ünlü sosyal medya platformu Facebook, yenilik yapma peşinde koşuyor. Yeni özellikler eklemenin yanı sıra, eski özelliklerin de akıbetine karar veren platform, sağ yanda duran ‘Trend Haberler’ sekmesini kaldıracağını duyurdu.

Son dört yıldır masaüstü uygulamasında kullanılan özelik, önümüzdeki hafta son tıklanmalarını alacak ve masaüstü uygulaması dâhilinden çıkarılacak. Kaldırılma nedenin çok fazla tıklanma alamaması olarak gösterilen sekme, Facebook'un söylediğine göre kullanıcıların yalnızca yüzde 1.5'u tarafından kullanıldı. Şirket, muhtemelen kaldırılan bu sekmenin yerine daha kullanışlı bir özellik ekleyecektir.

Öte yandan geriye yönelik bakıldığında, trend kutusu bir çok kişi tarafından ‘çok kötü’ olarak değerlendirildi. Gözden çıkarılan özelliğin yerine ne gibi bir yenilik geleceği ise şu anlık belirsizliğini koruyor.