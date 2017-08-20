Facebook Kullanımınızı Kolaylaştıracak 5 Yöntem

Bu yazımızda Facebook kullanımınızı kolaylaştıracak ve işinize yarayabilecek 5 yöntemi sizin için listeledik.

Neredeyse hepimizin bir Facebook hesabı vardır. 2004'ten beri tüm dünyada büyümeye devam eden Facebook artık hayatımızın bir parçası olmuş olsa da, çok geniş özelliklere sahip olduğundan çoğunlukla tüm özelliklerini de bilmediğimiz bir sosyal ağ. Bu yazımızda sizin için Facebook kullanımınızı kolaylaştırabilecek 5 yöntemi listeledik.

SMS ile Facebook'un temel özelliklerini kontrol etme

Bu özelliği aslında akıllı telefonlar olmadan önceden beri Facebook kullananlar biliyordur. Ancak diyelim ki telefonunuz bozuldu veya mobil ağınız üzerinden Facebook'a ulaşmakta sıkıntı çekiyorsunuz. Bu özellik sayesinde hesabınızı bir telefon numarasıyla bağlayarak, Facebook hesabınızın birçok özelliğini SMS üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca hesabınızın güvenliği açısından sürekli değişen bir şifreye sahip olabilir ve Facebook hesabınıza anlık alacağınız şifre ile ulaşabilirsiniz. Facebook hesabınızı telefon numarasıyla eşleştirmek ve sms özelliğini kullanmayla ilgili daha fazla bilgi için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Görmek istediğiniz reklamları düzenleme

Facebook sizin sayfa içerisindeki eylemleriniz ve beğendiğiniz sayfalara göre önünüze çıkan reklamları belirler. Ancak bazen bu reklamlar gerçekten rahatsız edici hale gelebiliyor. Facebook'ta Ayarlar kısmına tıklayıp sol taraftaki listeden "Reklamlar" kısmına tıklayarak, ilgi alanları kısmından önünüze çıkacak reklamları belirleyebilirsiniz. Hatta sizin için belirlenen ilgi alanlarını kaldırıp düzenleyedebilirsiniz. Ayrıca aynı sekme içerisindeki bilgiler kısmından reklamverenlere hangi bilgileri verip vermeyeceğinizi düzenleyebilirsiniz. Bu bilgileri düzenlemeyecekseniz de, sekmeye sırf Facebook'un sizin hakkınızda topladığı bilgileri görmek için bile girmeye değer.

Facebook verilerinin kopyasını indirme

Yukarıda da bahsetmiştik, Facebook sizin hakkınızda çok ilginç verileri toplar. Durum güncellemeleriniz, resimler, kullandığınız bağlantılı uygulamalar, tıkladığınız reklamlar, yüz tanımlama verileri ve erişim sağladığınız IP adresleri bunlardan bazıları. Eğer Facebook'un sizin hakkınızda ne tip verileri elinde tuttuğunu bilmek istiyorsanız; "Ayarlar" sayfasında, "Genel" kısmında alttaki "Facebook verilerinin kopyasını indir" yazan bağlantıya tıklayarak, bilgisayarınıza bu verileri indirebilirsiniz. Ayrıca hangi bilgileri indirebileceğinizi görmek için bu bağlantıya tıklayarak, Facebook'un kullanıcılarından hangi verileri topladığını da görebilirsiniz.

Facebook hesabınıza sizden başka göz atanları görme ve eğer isterseniz bağlantılarını kesme

Farklı bilgisayarlardan giriş yapılmış ve hala açık olan Facebook hesabınız var mı diye kontrol etmek istiyorsunuz. Veya başka biri Facebook hesabınızda ve onun hesabınızdan çıkmasını istiyorsunuz. Yapmanız gereken şey, "Ayarlar" kısmından, "Güvenlik ve Giriş" seçeneğinin içindeki, "Giriş Yaptığın Yer" sekmesi içerisinden Facebook hesabınıza nereden girildiğini kontrol etmek. Size ait olmadığını düşündüğünüz cihazlardaki hesabı yanlarındaki seçenek menüsüne tıklayıp, "Çıkış Yap" yazan seçeneğine tıklayarak sonlandırabilirsiniz. Hatta Facebook hesabınızın şifresinin elde edildiğini düşünüyorsanız "Sen Değil misin?"i seçerek o IP'deki girişle ilgili daha fazla seçeneğe ulaşabilirsiniz. Yine de önce şifrenizi değiştirip ondan sonra cihazlardan çıkış yapmanızı öneriyoruz.

Facebook hesabınızı "Anı Hesabı"na dönüştürecek kişiyi seçmek

Vefat ettiğinizde, Facebook hesaplarınıza ne oluyor? Biliyoruz biraz tatsız konular bunlar, ancak üzerinde düşündüğünüzde sizin için önemli olabilir. Öncelikle eğer bir yakınınız vefat ettiyse ve Facebook hesabıyla ilgili işlem yapmak istiyorsanız, şu bağlantıdan faydalanabilirsiniz. Ama kendinizle alakalı kısım için kendiniz önlem almak istiyorsanız, Facebook'ta "Ayarlar" menüsünden "Genel" kısmındaki "Hesabı Yönet" seçeneği içerisinden, kendinize Facebook arkadaşlarınız arasından bir hesap varisi belirleyebilir ve o kişi siz bu dünyadan göçüp gittiğinizde sizin için hesapla ilgili işlemlerinizi yapabilir. Ya da siz vefat ettikten sonra kimsenin hesabınızı kontrol etmesini istemeyip, doğrudan hesabınızın silinmesini istiyorsanız alttaki "Hesabın silinmesini talep et" seçeneğine tıklayarak, sizin vefat ettiğinizi biri doğruladıktan sonra hesabınızın siz vefat ettikten sonra doğrudan silinmesini sağlayabilirsiniz.

Bu özellikler size yardımcı oldu mu? Sizin bildiğiniz ilginç Facebook özellikleri neler?