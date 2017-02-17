Mark Zuckerberg, son zamanlarda yaptığı tartışmalı açıklamalarla ve politikaya gireceği söylentileri ile gündeme geliyor. Zuckerberg'in son makalesi de tartışma yaratacak türden.

Mark Zuckerberg, küreselleşmeye karşı önemli bir uyarıda bulundu ve insanları "oturup üzülmek" yerine "gerçek bir küresel bir topluluk" kurarak yanıt vermeye çağırdı.

Zuckerberg, sosyal medyanın ve küresel ekonominin geleceği üzerine 5800 kelimelik bir makale yazdı.

Makalenin içinde küreselleşmenin bazen yararlı olduğunu, ancak yetenek sahibi bazı kişilerin geride kalmasına sebep olduğunu iddia etti.

"Dünya her yıl birbirine daha fazla bağlandı ve bu olumlu bir eğilim olarak görüldü. Ancak yetenekli insanlar, küreselleşme denilen olgunun gölgesinde kaldı. Bu sebeple küresel bağlantıdan çekilmek için eylemde bulunmak zorundalar" ifadelerini kullanıyor.

Neler Oluyor?

Zuckerberg, Beyaz Saray için, “şimdilik” hiçbir planının olmadığını açıkladı:

"Buna odaklanmaya niyetim yok. Siyasete odaklanmak, yapmak istediğim şeylere zarar verebilir. Küreselleşme birileri için iyi bir şeyken, diğerlerinin işine yaramıyorsa bu yetersizdir. Herkesi bir araya getirmek zorundayız. Küresel ve adil bir toplum yaratmamız şart." açıklamasında bulunuyor.

BBC News ile yaptığı ve Facebook sayfasında yayınlanan makaleye göre Zuckerberg, liderlerin küresel değişikliklerin olumsuz sonuçlarını öngörmediklerini vurguladı:

"Liderler, 20 yıldır her şeyin daha iyi olacağı fikrini aşılıyor ama bu asla gerçekleşmiyor. İnsanların hayallerini yıkıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele etmeyi ve terörizm gibi çirkin ideolojileri bitirmek önceliğimiz olmalı. Böylece uzun vadede, sağlıklı bir küresel toplum doğabilecek” şeklinde konuşan Zuckerberg, sözlerini şu cümlerle noktaladı:

"Bence gerçek şu ki uzun vadede bu doğru olacak. Küresel bir toplumun herkes için çalıştığından emin olabilmek için inşa edebileceğimiz altyapı parçaları var. Ama sanırım bu küreselleşme fikrinin, insanlar için yaratacağı zorluklardan bazılarını hesaba katmadığını ve şu anda gördüğünüz şeylerin bir reaksiyon olduğunu düşünüyorum."