Facebook'la Rekabet Eden Snapchat'te İşler Hiç İyi Gitmiyor

Snapchat, Facebook'la girdiği rekabette çok ciddi değer kaybı yaşıyor.

Facebook, 5 yıl önce hisselerini halka açmıştı. Bu halka arzın ardından hisse değerlerindeki dalgalanma ve bir miktar düşüş yatırımcıları germiş, Facebook'u zor durumda bırakmıştı. Bugüne geldiğimizde Facebook gibi Snapchat de hisselerini halka arz etti ve benzer sorunlarla karşı karşıya kaldı.

O dönem Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, hisselerini hiçbir şekilde satmayacağını açıklamıştı. Hissedarlar bu açıklamaya güvenmişler ve hisse değerleri artmaya başlamıştı.

Snapchat CEO'su Evan Spiegel, geçtiğimiz perşembe günü şirketin ikinci çeyrek raporlarını açıkladı ve hisse değerlerini toparlamak için Mark'ın yöntemini seçerek hisselerini asla satmayacağını söyledi.

Şirket, Mart ayından bu yana milyarlarca dolar kaybetti. Öyle ki hisse değeri %50 oranında düştü.

Hissedarlar, Facebook ile rekabeti sırasında Snapchat'in kullanıcı kitlesini genişletebileceğinden endişe duyuyorlar. Bazı analistler, Snapchat'in günde ortalama 10 milyon kullanıcıya ulaştığını söylerken çoğu analist 5-7 milyon arasında değiştiğini söylüyor.

Facebook, Instagram'a hikayeler özelliğini getirerek Snapchat'e bir nevi savaş açmıştı. Instagram hikayelerin ardından Messenger'a da hikayeler özelliğini getiren Mark Zuckerberg, Snapchat'in aktif kullanıcı sayısını ciddi şekilde etkiledi.