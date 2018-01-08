Facebook 'M' Projesi Daha Halka Açılmadan Sonlandırılıyor

Facebook'un 2.5 yıl önce kısıtlı bir kitle için deneme sürecine soktuğu, ancak o günden beri sadece bu kitleyle sınırladığı projesi rafa kalkıyor.

2015 yılının Ağustos ayında, Amerika'nın San Fransisco şehrini pilot bölge olarak seçen Facebook tarafından, belirli bir kullanıcı kitlesiyle deneme sürecine giren Facebook M'in hiçbir zaman kullanıcılarla buluşmayacağı açıklandı.

Siri ve Google Assistant benzeri bir yapay zeka aracılığı ile, Facebook Messenger üzerinden konuşabildiğiniz Facebook 'M'e hava durumunu sorabiliyor, çeşitli siparişler verebiliyor ve o anki durumla ilgili bilgiler alabiliyordunuz. Facebook M projesi için görevlendirilmiş özel bir yazılım ekibi bulunuyordu ve bu ekip yazılımın doğru bilgiler verip vermediğini, sorulan sorulara doğru reaksiyon gösterip göstermediğini denetliyordu.

2.5 senenin ardından, Facebook kapalı beta sürecinin, Facebook M'in kapatılmasıyla sonlanacağını belirtti ve başından beri planın daha sonraki projeleri için basamak olacak bir program olduğu anlaşıldı. Facebook, yayınladığı mesajında, kapalı betayı deneyen kullanıcılarına teşekkürlerini sundu ve Facebook'un yapay zeka içerecek olan yeni projeleri için çok şey öğrendiklerini açıkladı. 19 Ocak'ta proje sonlandıktan sonra, Facebook M projesinde çalışan ekip de yapay zeka ile ilgili çalışmalar yürüten farklı ekiplere kaydırılacak.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce proje başarısızlıkla sonuçlandığı için mi rafa kalktı, yoksa Facebook gerçekten de gelecek projeleri için ders almak amacıyla mı Facebook M'i kurban etti?