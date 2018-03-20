Facebook, alışverişi kolaylaştıracak platformu Marketplace’i Türkiye’de sunmaya başladı.

Facebook, yerel ürünlerin alım ve satımını bir araya toplamak için sunduğu Marketplace sistemini Türkiye’ye getirdi. 63 ülkenin ardından Türkiye’ye gelen sistem, yurt dışında 700 milyonu aşkın insan tarafından kullanılıyor. Facebook Marketplace Ürün Yönetimi Direktörü Karandeep Anand, insanların zaten Facebook’u ürün alım satımı için kullandığını belirterek, Marketplace’in bu alım satımları çok daha fazla kolay hale getirdiğini açıkladı.

Türkiye’yle birlikte 64 ülkede hizmet veren Marketplace, hizmete başladığı günden beri alıcı ve satıcı arasında geçen mesajlaşmalarda yüzde 77’lik artış sağladı.

Marketplace’i Nasıl Kullanabilirim?

Eğer Marketplace ilginizi çektiyse, hizmetin kademe kademe yayınlandığını açıklayalım. Eğer Marketplace hesabınız için aktif edilmişse, Facebook üzerinde bulunan Marketplace simgesine tıklayabiliyorsunuz. Buradan sonra tıpkı diğer alışveriş sitelerinde olduğu gibi ürünlere ulaşabilir, kategorilere göre farklı ürünler arayabilirsiniz.

Ayrıca, isterseniz sizler de satış yapabiliyorsunuz. Satış yapmak için ürünün fotoğrafını çekip, açıklama ve fiyatını belirledikten sonra paylaşabiliyorsunuz. Ürünü gören kişiler ise size Facebook üzerinden ulaşabiliyor. Yapılan açıklamaya göre Facebook’un Marketplace Türkiye’de aktif edildi. Eğer hizmet size hala gelmediyse, muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içinde aktif olacaktır.