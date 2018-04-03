Facebook Messenger kullanan kişiler arkadaşlarıyla 360° fotoğraf ve HD video paylaşımı yapabilecekler.

Sosyal medya da son model akıllı telefonlarınızdan çektiğiniz videoları paylaşmak isteyenlere Facebook’tan sevindiren haber geldi. Gerçekleşen veri skandalı olayları sonucu hala Facebook’u kaldırmadıysanız, artık gönül rahatlığıyla bu platformda 360° fotoğraf ve HD video paylaşma keyfine erişebileceksiniz.

Facebook’un yeni 360° fotoğraf özelliğini kullanmak isteyen kişilerin, uygulamaya girdikten sonra telefonunu tutması ve etrafta dolanması yeterli olacak. Daha sonra bu fotoğrafları Facebook Messenger uygulaması üzerinden istediğiniz kişilerle paylaşabileceksiniz. Ayrıca telefonunuzda kayıtlı olan HD videoları ve yenilerini de Messenger’dan paylaşabileceksiniz.

Ancak, Facebook HD video meraklıları için yalnızca 720p videoları destekleyecekleri konusunda uyarıda bulundu. Bu durum 1080p videolar çeken kişileri biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Ayrıca daha önce yapılan bir güncellemeyle Facebook Messenger uygulaması, resim kalitesi konusunda 4k’yı desteklemeye başladı.

Günümüz amiral gemileri ve orta segment telefonları düşünülünce bu yeni gelişmeler için biraz geç kalınmış dahi olabilir. Ancak bana göre, Facebook veri skandalı sorunları sonrası gerçekleşen #deletefacebook hareketini önlemedikçe bu yeni güncellemenin hiçbir önemi yok.