Facebook Messenger'a 4K Fotoğraf Paylaşma Desteği Geldi!

Facebook Messenger, telefonların kameralarının iyiden iyiye gelişmesinin ardından sonunda 4K fotoğraf paylaşma desteğini duyurdu.

Facebook, sevdiklerinizle fotoğraf çektirdiğinizde bunu paylaşabileceğiniz en güzel sosyal ortamlardan birisi. Facebook, Instagram gibi sosyal medyalarda güzel paylaşımlar yapabilmenin dışında, bazı fotoğrafları yalnızca kendinize ayırıyor olabilirsiniz.

Telefon kameralarının gelişmesiyle neredeyse tüm telefonlar 4K fotoğraf çekmeyi destekler oldu. Bu kadar yüksek bir çözünürlükle çektiğimiz fotoğrafların, Facebook Messenger, WhatsApp gibi platformlarda yeniden düzenlenerek daha küçük çözünürlüklere çekilmesi canımızı bir hayli sıkıyordu. Neyse ki, Facebook yeni duyurusuyla, bundan sonra Facebook Messenger üzerinden gönderilen 4K fotoğrafları aynı kalitede karşı tarafa ileteceğini söyledi.

4K fotoğraf çözünürlükleri yüksek olsa da, internet hızlarımız en azından fotoğraf açısından bu görselleri kaldıracak kaliteye ulaştı. Facebook, 4K fotoğraf desteği ile 4096 x 4096 piksel çözünürlüğe kadar destek sunuyor.

Messenger’a gelen yeni emojiler, gerçek zamanlı konum paylaşımı, sohbetlerde doğrudan oynatılabilir Spotify bağlantısı gibi özelliklerden sonra nihayet 4K fotoğraf paylaşımı desteğinin geldiğini gördük.

Güncelleme şu anda yalnızca ABD, Kanada, Fransa, Avustralya, İngiltere, Singapur ve Güney Kore’de yayınlandı, ancak yakın zamanda ülkemiz dahil diğer ülkelere de bu desteğin gelmesi bekleniyor.