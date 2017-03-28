Facebook Messenger'a Canlı Konum Paylaşma Özelliği Geldi!

Facebook, son zamanlarda Messenger uygulamasına birbirinden kullanışlı özellikler ekliyor. Ailenizin veya yakın bir arkadaşınızın artık sizi canlı olarak izlemesi mümkün.

Facebook, Messenger'a yeni ve kullanışlı bir özellik daha ekledi. Sosyal ağ, Messenger kullanıcılarının yerini gerçek zamanlı olarak arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmalarına izin verecek.

Facebook Messenger zaten konum paylaşımını destekliyor, ancak yalnızca bir yer konum gönderebiliyordunuz ve bunu haritada tek bir nokta olarak görebiliyordunuz. Canlı konum paylaşımı ile konum noktası, sizinle birlikte haritada hareket ederek arkadaşlarınızın ve ailenizin hareketini "bir saat boyunca izleyebileceği” şekilde konumlanmış. Saat için bir geri sayım sayacı da mevcut. Canlı konumu sadece tek bir kişi veya grupla paylaşmanız mümkün.

Canlı konumunuzu iOS ve Android'de paylaşmak için “Daha Fazla” simgesine hafifçe tıklamanız ve Konum seçmeniz gerekecek. Bunu yaptığınızda geçerli konumunuzun bir haritasını ve Canlı Konumunuz'u paylaşmaya olanak tanıyan mavi bir çubuk göreceksiniz. Elbette dilediğiniz zaman paylaşımı durdurabilirsiniz.