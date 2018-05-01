Facebook Messenger'a Çeviri Özelliği Geliyor

Facebook'un F8 konferansında duyurduğu yenilikler bitmek bilmiyor. Messenger uygulaması üzerinden çeviri yapma özelliğini tanıtan Facebook, Messenger'ı geliştirmek istiyor.

Facebook, F8 konferansında yeniliklerini duyurmaya devam ediyor. Facebook'un duyurduğu M Suggestions adı verilen yeni asistan sayesinde, Messenger uygulaması üzerinden çeviri yapılabilecek.

Facebook'un Messenger departmanının başkanı David Marcus, Messenger'ın 200.000'den fazla aktif geliştiriciye ve 300.000'den fazla bota sahip olduklarını açıkladı. İnsanlar ve işletmeler arasında her ay 8 milyar mesaj alıp-verildiğini söyleyen Marcus, bu botlar sayesinde mesajların çok daha kolay bir şekilde yönetilebildiğini ekledi.

Facebook Marketplace üzerinde kullanıma sunulan çeviri özelliği, İngilizce-İspanyolca çeviri yapabiliyordu. Önümüzdeki haftalarda ise bu özellik, ABD'deki Messenger kullanıcıları için kullanıma sunulacak. Zamanla diğer ülkelerde de kullanıma açılacak olan çeviri özelliğine yeni diller de eklenecek.

Daha akıllı botlar ve basitleştirilmiş tasarım gibi yeniliklerin de yolda olduğu Messenger, Facebook'un en çok önem verdiği uygulamalardan biri. Messenger uygulamasının alternatiflerine göre oldukça karışık bir arayüze sahip olması, kullanıcıların zorluk yaşamasına sebep oluyordu. F8 Konferansı'nda tanıtılan yeni tasarımla, bu sorun çözülmüş gibi görünüyor. Son zamanlarda skandaldan skandala atlayan Facebook, kötü imajını düzeltmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.