Önümüzdeki günlerde gelecek güncellemeler sayesinde artık Massenger konuşmaları daha pratik ve şeffaf olacak.

Facebook gittikçe daha geniş hizmet vermeye çalıştığı Messenger uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Yaklaşık bir yıldır “Beğen” butonu yerine gelen “Emoji Butonları” ve istediğimiz kişiden bahsetme özelliği sunan “Mentions” özelliği, artık Messenger uygulamasında da kullanılacak.

Özellikle toplu konuşmalarda var olan karışıklığı gidermek için kullanılan “Mentions” özelliğinin ilk bulunduğu yer Twitter’dı. Sonra Facebook gönderileri “Etiketleme” olarak gelen özellik, yakın zamanda Whatsapp görüşmelerinde kullanılabilir olmuştu. Önümüzdeki günlerde ise Mesenger’a geleceği kesinleşti.

Birinden “bahsetmek” başka bir deyişle “mentionlamak için bildiğiniz gibi "@" simgesinin ardına kişinin adını yazmanız yeterli olacak. Dahası, bir kişiden her bahsedildiğinde o kişilerin cihazlarına giden bildirimde farklı tonda olacak. Böylece mesajı gönderdiğiniz kişi çağırıldığını anlayacak. Aynı zamanda sizin bahsedildiğiniz tüm mesajlara dilediğiniz zaman tekrar göz atabileceksiniz.

“Beğen” butonu yerine gelen “Emoji Butonları” Messenger'da da kullanılabilecek:

Facebook’ta ana sayfada bulunan akışa dilediğimiz gibi tepki vermemizi sağlayan farklı kategorilerdeki “Emoji Butonları”, firmanın mesajlaşma platformundaki iletişimi daha şeffaf kılmaya geliyor. Sosyal medya mecralarında devrim özelliği taşıyan emojileri mesajlaşırken de kullanmak, mümkün olacak seçtiğiniz mesajın size hissettiklerini belirtmek daha kolay olacak.

Her tepki için ayrı bildirim sesi özelliğiyle uygulama açık değilken bile yazdığınız mesajın nasıl karşılandığını anlamak mümkün olacak.

Her iki kritik güncelleme de önümüzde ki günlerde Facebook tarafından sunulacak.

Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilir, hemen solda bulunan “Emoji Butonları”nı kullanarak bu değişiklikleri nasıl karşıladığınızı kolayca ifade edebilirsiniz :)