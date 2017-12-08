Facebook Messenger Oyunlarına Canlı Yayın Desteği Geliyor!

Facebook, kullanıcıların birbiri ile daha 'kaliteli' etkileşim kurması için Messenger'a yeni özellikler getiriyor. Artık Messenger'da bulunan oyunları oynarken canlı yayın gerçekleştirebilir ya da oynadığımız arkadaşımız ile görüntülü görüşme gerçekleştirebiliriz.

Facebook, mesajlaşma uygulaması olan Messenger’a yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Kısa süre önce getirdiği yeni yayın araçları ile oyun yayıncılarının Facebook’ta ek bir program kullanmadan kaliteli yayınlar gerçekleştirmesini sağlayan şirket, şimdi de yayıncıları Messenger oyunlarını yayınlamaya davet ediyor.

Messenger’a gelen yeni canlı yayın özelliği sayesinde Anlık Oyunlar sekmesinden seçtiğiniz herhangi bir oyunu oynarken Facebook’ta canlı yayın gerçekleştirebileceksiniz. Bu canlı yayınlar dilerseniz sayfanızda, dilerseniz profilinizde yayınlanabilecek. Arkadaş ya da takipçileriniz isterlerse yayının tekrarını daha sonra da izleyebilecekler.

Anlık Oyunlar’da canlı yayın başlatmak son derece basit. Bir oyunu açtığınızda sağ üst kısmında bulunan kamera simgesine dokunduktan sonra bir yayın başlığı ve açıklaması yazmanız gerekiyor. Ardından tek yapmanız gereken şey ise ‘Canlı Yayını Başlat’ butonuna dokunmak. Bir oyun yayını yapmak daha ne kadar kolay olabilir ki?

Facebook, sahip olduğu sosyal medya platformlarına canlı yayın özelliği getirerek ve zamanla geliştirerek Twitch, YouTube ve Microsoft gibi rakiplerini yakalamayı hedefliyor. Fakat Facebook canlı yayınlarının diğer platformlardan farkı, yayıncıların herhangi bir maddi kazanç yerine tamamen paylaşıma odaklanması.

Üstelik hepsi bu kadar da değil. Artık arkadaşınızla Messenger üzerinden oyun oynarken görüntülü görüşme gerçekleştirebileceksiniz. Oyun oynamak interaktif bir eylemdir. Dolayısı ile bir arkadaşınız ile oyun oynarken aynı anda görüntü sohbet gerçekleştirmek oldukça keyifli olabilir.

Ne yazık ki Anlık Oyunlar canlı yayın özelliği henüz tüm kullanıcılara sunulmuş değil. Fakat kısa zaman içinde tüm dünyadaki Facebook kullanıcıları özelliğe erişebilecekler.