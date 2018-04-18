Son birkaç saattir dünyanın birçok yerinden kullanıcılar, Facebook Messenger uygulamasını kullanamadıklarına dair gönderiler paylaşıyorlar. Facebook ise hatanın giderilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bugün sabah saatlerinden itibaren özellikle Avrupa'daki Messenger kullanıcılarından, uygulamada mesaj gönderemediklerine dair şikayetler gelmeye başladı. Artan şikayetler üzerine konuya dair açıklama yapan yetkililer, problemin bazı sınırlı bölgelerde yaşandığını ve kısa süre içinde çözüleceğini belirtti. Avrupa dışında Güney Amerika, Japonya, Kuzey Afrika ve Avustralya'nın bazı bölgelerinde de yaşanan sorun, halen çözülmüş değil.

Uygulamadaa yaşanan hatadan sonra sosyal medyada birçok paylaşım yapılmaya başlandı. Özellikle fotoğraf ve video gönderme konusunda sorun yaşandığı saptanırken, Facebook konu üzerinde çalıştıklarını söylese de, sorun henüz düzelmediği gibi, yaşayan kullanıcı sayısının da arttığı düşünülüyor. Ülkemizde ise henüz bu konuda bir sıkıntı yaşanmış durumda değil.

'Bu hatayı alıyorum ve fotoğraf, video ya da dosya gönderemiyorum'

'Facebook Messenger ile fotoğraf gönderemiyorum'

Facebook'un konu ile ilgili net bir açıklaması yok ve sorun ne zaman tamamen düzelecek bilemiyoruz. Yayınlanan haritada ülkemizde de az da olsa problem ile karşılaşıldığı görünüyor ancak henüz kesin bir bilgi yok.