Facebook Messenger'da Asistan ve Arayüz Güncellemesi Testi

Facebook Messenger uygulamasına Arayüz ve asistan güncellemesi geliyor. Yazı alanına yönelik yapılan arayüz güncellemesi ile birlikte çok daha fazla kişisel bir asistanda bizlerle olacak.

Mobil platformun en çok indirilen uygulamalarından birisi olan Facebook Messenger, Google Play'de 1 Milyardan fazla indirmeye ulaşarak en çok indirilen uygulamalarda birinci sırada yer alıyor. Facebook bu uygulamaya yeni özellikler ekleyecek. Bunun içinde beta testine yeni içerikler sundu. “M” kişisel asistanını bu uygulamaya eklemeyi düşünen Facebook, kişisel asistanın entegrasyonu ve tasarımını beta testinde denemeye başladı.

Facebook, saldırgan politikasına hız kesmeden devam ediyor. Elinde bulunan bütün uygulamalarla diğer uygulamaları yok etmeye çalışan Facebook, Snapchat’tan Twitter’a kadar, para verip de alamadığı her sosyal medya uygulamasına karşı kendi bünyesinde özellik geliştirdi. Örneğin, Snapchat’in özelliği olan hikaye Instagram’a son olarak da Whatsapp’a taşıması gibi. Bu politikası iyi ve kötü yorum alsa da diğer uygulamalara zarar verdiği de bir gerçek.

Facebook Messenger’ın tasarımı da baştan aşağı yenileniyor gibi duruyor. Daha öncesinde medya sekmesi iki sıra halindeydi. Yeni güncellemeye göre bu sistem tek sıraya kaymış durumda. Bu sayede yazı alanı için çok daha geniş bir alan kalıyor ve özellikle küçük ekranlı telefonlarda yaşanan kötü görüntüler ortadan kalkıyor. Eski sistemde, küçük metin bölümüne tıkladığınızda yazınızı yazabiliyordunuz. Yeni sistemde yazışmaların olduğu bölümün her hangi bir yerine basarak ilerleyecek.

Facebook Messenger’ın sağlam bir değişiklik aldığını söylemiştim. En sağda yer alan 3 noktada da güncelleme yapıldı. Daha önceden Konum, Hatırlatma Koy gibi yazıların yer aldığı açılır pencere ikonlar halinde gösterilecek. Bu sayede daha küçük bir açılır pencere karşımıza çıkacak.

Bununla birlikte GIF, çıkartma ve emojiler de belirli bir düzene sokuldu. Bundan sonra istediğiniz içeriklere çok daha hızlı ulaşabileceksiniz.

M yardımcı asistanı, entegrasyon testleri de başladı. Ağustos 2015’te duyurulan M asistanı olmadığını belirtelim. Yeni asistan daha kişisel bir asistan olacak gibi duruyor. M asistanı normalde Mutlu Yıllar, Günaydın gibi mesajları bünyesinde tutan bir asistan. Şu anda betada olmasından dolayı karşımıza nasıl bir asistanın çıkacağını bilmesek de yakın bir zamanda konuya ilişkin yeni bilgilerin geleceğini düşünüyorum.

M Asistanı ve Kullanıcı arayüzlerin de yapılan değişikliklerin dışında uygulama güncellemeleri için bildirimleri denetleme seçeneği bulunuyor. Yani, sürekli güncelleme hatırlatması yaparak canımızı sıkan bir uygulama olmaktan vazgeçmeyi hedefliyor.

Şimdilik güncellemeler bu şekilde denilebilir. Son derece iddialı güncellemelerle gelen Facebook Messenger, test aşamasını bitirdikten sonra normal kullanıcılar için de bu güncellemeyi sunacak.

Ayrıca, indirmeyenleriniz varsa aşağıdan Facebook Messenger'ı indirebilirler.