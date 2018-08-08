Kullanıcıların Messenger'da daha uzun sohbet etmesini isteyen Facebook, Messenger görüntülü sohbetlere artırılmış gerçeklik oyunları ekledi.

Eğer her an yanınızda olan bir arkadaşa sahip değilseniz görüntülü sohbetler arkadaşlarınız ile keyifli vakit geçirmek için oldukça idealdir. Fakat arkadaşlarınız ile ne kadar samimi olursanız olun sohbet bir noktada tıkanacak ve sessizlik oluşacaktır.

Facebook, görüntülü konuşmaların daha uzun sürebilmesi için Messenger’a artırılmış gerçeklik oyunları ekliyor. Böylece görüntülü görüşmeler sırasında arkadaşlarınızla eğlenceli oyunlar oynayabilir, keyifli sohbetinizi uzatabilirsiniz.

Messenger’daki artırılmış gerçeklik oyunları en azından şimdilik sadece altı kişiyi destekliyor ve yalnızca iki oyun bulunuyor. Fakat Facebook, ilerleyen dönemlerde kullanıcıların daha uzun ve keyifli sohbetler gerçekleştirmesi için uygulamaya yeni oyunlar ekleyecek.

Herhangi bir görüşme sırasında artırılmış gerçeklik oyunu başlatmak son derece kolay. Tek yapmanız gereken şey ekranda bulunan yıldıza tıklamak ve oynamak istediğiniz oyun için arkadaşınıza davet göndermek.

Facebook, Messenger’a eklenen artırılmış gerçeklik oyunları konusunda gizli bir strateji kullanmıyor. Şirketin tek amacı, sohbetlerin tıkanma noktalarına çözüm olabilecek oyunlar geliştirerek Messenger’daki sohbetlerin sürelerini uzatmak.