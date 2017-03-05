Ortaya çıkan yeni bir bilgiye göre Facebook'un meşhur ifade emojileri, artık Messenger'daki her bir mesaj için de kullanılabilir olacak.

Geçtiğimiz yıl beğen butonunun yanı sıra duyguları ifade eden mesajlarla gönderileri değerlendirmeyi devreye sokan Facebook, platformundaki etkileşimlerin artmasını sağlamıştı. Bu ifade emojileriyle olumlu geri dönüşler alan şirket şimdi de bu duygu ifade eden emojilerini Facebook Messenger'a getiriyor.

Kullanıcıların ortaya çıkardığı bilgiye göre artık Facebook Messenger'da gönderilen tüm mesajları tek tek emojilerle değerlendirebileceksiniz ancak bu ifade emojilerine ek olarak "beğenmeme" ifadesi de Facebook Messenger'a ekleniyor.

Facebook, daha önce denediği ancak başarısız olduğu için kaldırdığı"beğenmeme" ifadesini gönderilere eklediği emoji butonlarına dahil etmemişti ancak beğenmeme ifadesi Facebbook Messenger'da kullanılabilecek. Böylelikle karşınızdaki kişinin gönderdiği her mesaja duygularınızı ifade eden bir emoji bırakabileceksiniz.