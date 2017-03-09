Facebook, Messenger Day Özelliğini Duyurdu

Facebook, sahip olduğu her platformda Snapchat'i pişman etmeye devam ediyor. İşte Messenger Day!

Bir zamanlar Facebook, Snapchat'e 3 milyar dolar teklif etmişti. Snapchat ise bu teklifi reddetmişti. O günden beri Facebook, sahip olduğu bütün mecralarda Snapchat'i taklit etmeye devam ediyor. Bu adeta bir kan davasına dönüşmüş durumda. Snapchat'in ise eli kolu haliyle bağlı. Onun nedenini de aşağıdaki yazımızdan okuyabilirsiniz.

Facebook, satın almış olduğu platformlardan önce Instagram'da, hatta aynı şekilde Stories adında bu hikaye özelliğini aktif etti. Daha sonra 19 milyar dolara almış olduğu WhatsApp'a da bu özelliği ekledi. Gerçi WhatsApp'da bu özellik "Durum" olarak geçiyor, şimdi hak yememek lazım. Şimdi de günlük hikayeler paylaşma özelliği Messenger'a da gelmiş durumda. Messenger'da ise bu özellik "Messenger Day" olarak geçecek.

Messenger Day'in nasıl bir özellik olduğundan bahsetmeye gerek yok aslında. Ancak bunda farklı olan özelliklere değinelim. Snapchat Stories, Instagram Stories ve WhatsApp durumlar gibi Messenger Day'de de gününüzün nasıl geçtiğini paylaşabiliyorsunuz. Messenger Day'de bunlar Facebook arkadaşlarınızca görüntüleniyor. İsterseniz sadece Messenger'da olan kişilerle de paylaşabiliyorsunuz, isterseniz de herkesle. Paylaştığınız içerikler 24 saat sonra siliniyor.

Messenger Day'i kullanmak çok kolay. Öncelikle Messenger'ın en son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Daha sonra Messenger'ı açın ve üst kısımda "My Day" ibaresini gördüğünüzde ona dokunun. Sonrasında kameranız açılacak ve fotoğraf / video çekebileceksiniz. Diğer hizmetlerde olduğu gibi bunda da özel efektler ve ekstra içerik ekleyebilirsiniz. Kiminle paylaşacağınızı da seçtikten sonra, arkadaşlarınız hikayenizi görüntülemeye hazır olacak.