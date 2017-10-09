Facebook Messenger'ın hiç kullanmadığı sayısız özelliğinden ve karışık arayüzünden bıkanlara tertemiz çözüm: Messenger Lite.

Facebook, özellikle diğer sosyal medya platformları günümüzdeki seviyelerine ulaşana kadar kaliteli ve stabil bir mesajlaşma hizmeti sunan tek sosyal medya platformuydu. Şirket, ilerleyen dönemlerde mesajlaşma uygulaması olan Messenger’ı Facebook’un mobil uygulamasından ayırma kararı aldı ve Messenger’ı kullanmak isteyen herkes, ayrı bir uygulama olarak indirmek zorunda kaldı.

Eğer rakamlarla konuşmak gerekirse her ay toplam 1.2 milyar kişi en az bir kere Messenger uygulamasını kullanıyor. Sosyal medya kullanıcıları bir konuda zorlanmayı normalde sevmezler ancak Facebook, Messenger’ı fazlasıyla kabul ettirmiş gibi duruyor.

Messenger, Hikayeler özelliğinden oyunlara kadar pek çok özellik ile donatılan gelişmiş bir uygulama. Fakat çoğu kullanıcının istediği şey; daha sade, bağlantıda olduğu kişiler ile sohbet edebileceği, fotoğraflar ya da videolar gönderip alabileceği basit bir mesajlaşma uygulaması. Neyse ki Messenger Lite, Facebook arkadaşları ile basit bir uygulamada iletişime geçmek isteyenlerin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor.

Bundan yaklaşık bir yıl önce kullanıcıların hizmetine sunulan Messenger Lite, son derece basit bir arayüze sahiptir. Sohbetlerinizi görebileceğiniz bir ana sayfa sekmesi, kişilerinizi görebileceğiniz bir rehber sekmesi, son olarak ayarlarınızı ve profilinizi düzenleyebileceğiniz bir üçüncü sekme. Hepsi bu!

Standart Messenger’a geldiğimizde ise yukarıda mesajlarımızı, aktif arkadaşlarımızı ve grup sohbetlerimizi gösteren üç buton; aşağıda ise ana sayfa, arama, fotoğraf , rehber ve oyunlar için beş buton daha. Bir mesajlaşma uygulaması için fazla karışık olduğu söylenebilir.

Sohbetlere geldiğimizde ise Messenger Lite standart metin yazma çubuğunun sol yanında bir sesli mesaj ikonu ve fotoğraf ikonu; sağ yanında ise çıkartma ikonu ve ‘beğenme’ ikonu bulunuyor. Sohbet penceresinin sol üstünde konuştuğumuz kişinin adı, sağ üstünde sesli arama ve seçenekler ikonu bulunuyor. Son derece basit ve kullanışlı.

Standart Messenger’ın sohbet penceresinde metin yazma çubuğunun solunda üçüncü taraf uygulamalardan bir ileti göndermek için bir ‘+’ ikonu, buna ek olarak bir fotoğraf çekme, galeri ve sesli mesaj ikonu bulunuyor; sağ tarafta ise yine çıkartma ve GIF’ler için bir ikon ve ‘beğenme’ ikonu bulunuyor. Sohbet penceresinin üstüne geldiğimizde en sağda sohbet ettiğimiz kişi ile ilgili seçenekler sunan ve daha önce paylaşılan medyaları gösteren bir pencerenin ikonu bulunuyor. Onun yanında da görüntülü görüşme, sesli görüşme ve başka arkadaşlarımızı sohbete davet edebileceğimiz bir ‘davet et’ butonu bulunuyor. Anlatırken yoruldum. Tuşlu telefonlarda bile bu kadar fazla buton yoktu.

Messenger Lite’ın tek avantajı daha sade bir arayüze sahip olması değil elbette. Bu kompakt uygulama yalnızca 10MB büyüklüğünde. Bu da standart Messenger uygulamasından 10 kat daha az yer kapladığı anlamına geliyor. Uygulama daha az özelliğe sahip olduğu için, özellikle orta ve giriş seviye akıllı telefonlarda çok daha stabil bir kullanım sunuyor. Üstelik daha az RAM ve veri tüketimi de birleşince batarya tüketimi de neredeyse yarı yarıya azalmış oluyor.

Eğer bir Messenger kullanıcısıysanız ve uygulamanın hiç kullanmadığınız pek çok özellik ile dolup taşmasından şikayetçiyseniz Messenger Lite tam size göre basit ve kullanışlı bir uygulama. Fakat şu an için yalnızca Android platformuna yayınladığını hatırlatmakta fayda var. Üstelik son gelen güncelleme, uygulamanın yakın zaman içinde iOS cihazlara gelmeyeceğini gösteriyor. Eğer Messenger Lite uygulamasını indirmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.