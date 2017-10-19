Messenger'ın "Hızlı Oyun" Geliştiricileri Para Kazanabilecek

Facebook, Messenger uygulaması içerisinde bir süredir kullanıma soktuğu "Hızlı Oyunlar" özelliği için oyun geliştireceklere, oyun içindeki reklamlardan para kazanabilecekleri müjdesini verdi.

Facebook Messenger, yavaştan Whatsapp kadar hayatımızın bir parçası haline geldi. Her ne kadar Facebook'un mesajlaşma özelliğini ayrı bir mobil uygulama haline neden getirdikleri sorusuna mantıklı bir cevap bulamasakta, her geçen gün gelen özelliklerle birlikte, başlı başına ayrıca bir uygulama haline geldiği kesin. Özellikle de "Instant Games" yani "Hızlı Oyunlar" özelliği hiç bir mesajlaşma uygulamasının sahip olmadığı türden.

Facebook Messenger, "Hızlı Oyunlar" özelliğine uzunca bir süredir sahipti. Burada hem Facebook'un tarayıcı versiyonunda hem de Facebook Messenger mobil uygulaması üzerinden oynayabileceğiniz ve telefonunuza herhangi bir uygulama kurmadan oynayabileceğiniz bir dolu oyunun olmasının cazip olduğunu kabul edelim. Ancak yine de bu konuda çok büyük bir sorun vardı; o da büyük uygulama üreticilerinin bu platforma oyun üretmemeleri.

Bundan dolayı burada genellikle bulabildiğiniz en vizyonlu oyunlar Pac-Man ya da filmlerin tanıtımı için yapılan oyunlar oluyordu. Büyük geliştiricilerin buraya oyun üretmemelerinin en kritik sebebi ise, Facebook üzerinde veya Google Play üzerinde yayınlanan oyunların aksine, geliştiricilere reklam parasına bağlı bir gelir elde etme imkanı sunmamasıydı. Facebook bugünden itibaren bu özelliği de geliştiricilere sunacaklarını açıkladı. Yani artık Facebook Messenger'ımızda her an oynayabileceğimiz vizyonlu oyunlarında bulunduğu bir oyun kütüphanemiz olacak! Siz ne düşünüyorsunuz?