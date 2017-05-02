Messenger İçin 'Anlık Oyunlar' Özelliği Kullanıma Sunuldu!

Facebook Messenger platformu yeni özellikler ile güncellenmeye devam ediyor.

Messenger ve Instagram olmak üzere platformlarını sürekli yeni özellikler ile güncelleyen Facebook, geçtiğimiz ay düzenlediği F8 2017 konferansında da tanıtımını yaptığı 'Anlık Oyunlar' özelliğini, Messenger için bugün resmi olarak kullanıma sundu.

Bildiğiniz üzere Messenger'da hali hazırda küçük bazı oyunlar mevcut (örneğin futbol ya da basketbol topu emojisini gönderdiğinizde iki küçük oyun onyama seçeneği de çıkıyor). Şimdi ise yeni gelen 'Anlık Oyunlar', Messenger'daki oyun seçeneğini hem arttıracak hem de kullanıcılara birbirleriyle rekabet edebilecekleri eğlenceli mini oyunlar sunacak.

Anlık Oyunlar'ın şöyle bir özelliği daha mevcut; geliştiricilere açık olması. Yani bu sayede Facebook'un kendi sunduğu oyunlar dışında API kullanarak oyun geliştiren geliştiricilerin, geliştirdikleri oyunlara da yine Messenger üzerinden ulaşmak mümkün olacak.

Hatırlayacak olursanız birkaç ay önce Facebook'un mobil oyun konusunda planları olduğundan bahsetmiştik. Çoğumuz gündelik yaşantımızın koşuşturmasında mini-oyun olarak tabir edebileceğimiz türde mobil oyunlar tercih ediyoruz. İşte bu durumun bilincinde olan Facebook'un 'Anlık Oyunlar' ile sunacağı şey de tam olarak bu olacak. Zaten Facebook'un mobil oyun konusunda ne denli yatırımlar yaptığı ve nasıl platformlar üzerinde çalıştığı konusuna da daha önceki haberlerimizde sık sık yer vermiştik.

Bugün duyurulan Anlık Oyunlar özelliğinin yavaş yavaş yeni güncelleme ile tüm Messenger kullanıcılarına dağıtılması bekleniyor. Özellik ile kullanıma sunulacak ilk oyun ise Scrabble'ı andıran 'Zynga's Words With Friends' olacak.