Dünyanın en büyük şirketlerinden ikisi, muazzam bir ortaklığa imza attı. Konuyla ilgili gelişmeler, Facebook'un F8 organizasyonunda paylaşıldı.

Dünyaca ünlü finans devi Western Union, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kişilerin dünyanın dört bir yanındaki 200'den fazla ülkedeki müşterilerine para transferi yapmasına izin veren Facebook Messenger botuna onay verdi. Bilindiği üzere Facebook Messenger botları trafiği takip etmek, hava durumu bildirimleri almak ve e-ticaret işlemleri yürütmek için kullanılabiliyor. Böylece kullanıcılar aynı anda pek çok platforma hakim olabiliyorlar.

Söz konusu gelişme Facebook'un Jose, California'da gerçekleşen F8 organizasyonunda ilan edildi. Ortaklık iki taraf için de büyük önem taşıyor. Western Union vasıtasıyla sadece 2016'da, dünya çapında 80 milyar dolar para transferi yapıldı.

Facebook Messenger, artık Western Union'ın yeni ve modern para transferi yöntemi konumunda. Western Union'ın bir sözcüsü VentureBeat'e verdiği röportajda tüm Western Union dijital para transferi işlemlerinin yüzde 60'ından fazlasının mobil cihazlar aracılığıyla başlatıldığını açıkladı.