Facebook Messenger'ın Unutulan Özelliği Yeniden Canlanıyor

Facebook Messenger, grup video görüşmesine sahip olacağı yeni bir güncelleme aldı.

Neredeyse çıktığı zamandan bu yana video sohbet özelliğine sahip olan Facebook Messenger, bu özelliği kullanan kişilerin azlığı ve farklı platformların sunduğu özellikler karşısında unutulmaya yüz tutmuştu.

Facebook'un yayınladığı güncellemeyle grup görüntülü sohbet ve yeni eğlence araçları uygulamaya eklendi. Grup görüntülü sohbet sayesinde birden çok kişiyle aynı anda görüntülü sohbet ederken, görüntünüze yeni filtreler de uygulayabilirsiniz. Bunun yanında Facebook'un beş tepki emojisi de uygulamaya eklendi. Örneğin görüntülü sohbet sırasında bu beş emojiden birine dokunduğunuzda, kalp emojisini seçtiğiniz varsayalım, kafanızın etrafında kalpler uçuşmaya başlıyor. Tüm bu özellikler yetmediyse, yeni özelliklerden sonuncusu da görüntülü sohbet esnasında fotoğraf çekmenizi sağlıyor.

Facebook'un bu güncellemeyle kapsamlı özellikler ekleyerek Snapchat'e oldukça benzeyen kamera arayüzünü geliştirdiği kesin. Bizlere düşen de bu özellikleri test edip işimize yarayıp yaramayacağını görmek olacak.