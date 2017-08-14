Messenger'ın yeni özelliğiyle artık konuşmalarınıza dayalı Spotify müzikleri önerilecek.

Facebook bu yılın Haziran ayında, Messenger uygulamasının içinde Spotify oynatma listesini sergilemeye başladı. Böylece arkadaşlar ve aile üyeleri, platform aracılığıyla birbirleriyle konuşurken birlikte bir oynatma listesine sahip olabildiler. Şimdiyse Spotif'ın entegrasyonu biraz daha genişliyor. Spotify şarkıları, Messenger'da konuşmalarınza dayalı olarak sizilere önerilecek.

Artık yeni gelişme sayesinde Facebook Messenger daha iyi bir yapay zekaya sahip. Karşı taraf ile yapacağınız konuşmalara dayalı olarak da şarkı önerileri alacaksınız. Örnek vermek gerekirse, eğer bir konuşmanızda bir şarkıcının ismi geçiyorsa, şarkıcının bir şarkısı size önerilecek. Ayriyeten spesifik olarak şarkı ismi yazarsanız, direkt olarak bahsettiğiniz şarkıyı görebileceksiniz. Ayriyeten oynatma listeleri özelliği hala bulunduğundan hem şarkıcılara hem de oynatma listelerine erişebileceksiniz.

Görünen o ki Facebook ve Spotify bu özellikleri Messenger ve Spotify kullanıcılarına sunmaya devam edecekler. Benzer entegrasyonların Apple Music gibi diğer müzik devlerinden de gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Ancak Spotif'ın Facebook ile yaptığı anlaşma sonrasında Apple Music de farklı bir platformla anlaşma yapıp yapmayacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.