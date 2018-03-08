Facebook’un en çok kullanılan mobil mesajlaşma platformlarından Messenger’ın hafif sürümü Messenger Lite, sonunda normal Messenger gibi görüntülü görüşme desteğini aldı. Uygulama, Android cihazlar için güncellendi.

Android cihazlarınızdaki şişen, gün geçtikçe kapladığı alan artan ve cihazı yavaşlatan en popüler uygulamardan birisi de Messenger. Facebook’un popüler mesajlaşma servisi kullanıcıların canını sıkmaya başladığı için şirket, uygulamanın daha hafif olan bir versiyonu Messenger Lite’ı uzun süre önce yayınlamıştı. Ancak bu uygulama Messenger’dan farklı olarak görüntülü görüşme desteği sunmuyordu.

Günden güne artan kullanıcı sayısıyla, oldukça sade bir arayüze, kolay kullanım özelliklerine sahip Messenger Lite, her ne kadar GIF gönderme gibi özelliklerden mahrum kalsa da yüksek sürümlü haline günden güne daha da yakınlaşıyor. Bu yolda gelişirken alması gereken en önemli özelliklerden birisi de görüntülü görüşme desteğiydi.

Messenger’ın ham uygulama boyutunun 5’te 1’i olan Lite’ın boyutu 10 MB. Facebook’un görüntülü görüşme desteğini sunmasıyla birlikte artık geçiş yapmak için bahanelerin tükendiği bir dönemdeyiz.

Yeni özellik tıpkı Messenger’daki gibi çalışıyor. Bir görüntülü görüşme yapmak için seçtiğiniz kişiyle girdiğiniz konuşma penceresinde, sağ üst köşede yeni bir buton beliriyor. Bu buton, görüntülü görüşme için -şeklinden de anlayacağınız üzere- kullanılıyor.

100’den fazla ülkede yayınlanan uygulamanın, 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Google Play üzerinden indirmeniz için gerekli bağlantıyı hemen aşağıya bırakıyoruz dostlar: