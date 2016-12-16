Facebook Messenger, Snapchat Özellikleriyle Yenilendi!

Facebook’un ilk olarak Instagram’a getirdiği Snapchat özellikleri, şimdi yeni tasarımıyla değişen Facebook Messenger’a da geldi.

Facebook’un son dönemde kendi servisleri için Snapchat ve Periscope gibi popüler sosyal ağların özelliklerini araklaması devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Instagram’a Snapchat’in hikaye özelliğini getiren Mark, geçtiğimiz günlerde de Periscope’un canlı yayın özelliğini entegre etmişti.

Şimdi de Messenger tarafında yeniliğe giden Facebook, tasarımsal olarak daha sade bir Messenger sunarken, aynı zamanda Snapchat ve Instagram Hikaye gibi paylaşım ve mesaj göndermeye, hem de binlerce Türkçe destekli fotoğraf efektleri sunmaya başladı.

“Yeni Messenger Kamerası” olarak duyurulan özelliklerde boomerang tipi video gönderebilir, fotoğraf üzerine Snapchat’tekilere benzer efektler ve sticker vs ekleyebilirsiniz. Şu anda kısıtlı bir kesime gönderilme aşamasında olan bu yeni kamera, kısa süre içerisinde tüm Messenger kullanıcılarına gelecek.

Aşağıdaki videodan yeni özellikleri daha detaylı olarak öğrenebilirsiniz;