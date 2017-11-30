Facebook, Messenger'a yeni eklediği Tetris oyununu global güncellemeden önce Türkiye'de erişime açtı.

Sizce dünyanın en popüler oyunları hangileridir? Hayır, birkaç seneliğine iyi olup sonradan unutulan oyunları sormuyoruz. Yılların eskitemediği, dünyanın neresine giderseniz gidin bilinen oyunlardan bahsediyoruz. Tetris gibi…

İlk kez piyasaya çıktığı 1984’ten bu yana hemen her dijital platformda gördüğümüz dünyanın en popüler video oyunlarından olan Tetris, yayınlandığı günden bu yana (mecburen) dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Facebook Messenger’a geldi.

Yaklaşık 33 yıllık bir mazisi olan oyun, modern mesajlaşma uygulamasına da bazı modern özellikler dahil edilerek eklendi. Skor tahtasında arkadaşlarınız ile en yüksek puanı almak için yarışırken aynı zamanda grup sohbetlerinde sadece grup üyeleri ile de rekabet içine girebilirsiniz.

Hepsi bu kadar da değil; dilerseniz bire bir eş zamansız oyunlar başlatarak bir arkadaşınızla Tetris yeteneklerinizi yarıştırabilirsiniz. Ayrıca Facebook, getirdiği günlük görevler ile düzenli oyuncuların tabelada daha hızlı yükselmesine yardım ediyor.

Eğer ‘Facebook usulü’ Tetris’i denemek isterseniz tek yapmanız gereken bir sohbete girdiğinizde ‘+’ simgesine dokunup oyunlardan Tetris’i seçmek. Oyun henüz global olarak erişime açılmamış olmasına karşın Facebook, birkaç konum ile birlikte Türkiye'deki kullanıcılarına erken erişim imkanı sağladı.