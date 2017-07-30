Facebook Messenger Uygulamasının Bilinmeyen Özellikleri

Facebook, Messenger uygulamasını bağımsız hale getirdiğinden beri, bazı önemli özelliklerle uygulamayı WhatsApp benzeri güçlü ve kullanışlı bir uygulamaya dönüştürdü. Biz de bu uygulamanın bilinmediğini düşündüğümüz bazı özelliklerini bu yazımızda derlemek istedik.

Facebook mesajlaşma platformu olan Messenger, Temmuz ayı itibariyle 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip. Sosyal medya devi Messenger platformuna yakın geçmişte bir çok değişiklikler uygulamıştı. İlk olarak 2011 yılında uygulamaya konulan Messenger, bir dizi uygulamaya sahip, tam kapasiteli bir program haline dönüşmüş durumda.

İsterseniz Facebook Messenger’ın bilmediğiniz, en belirgin özelliklerine göz atalım.

Telefon numarası kullanarak hesaba giriş

Facebook Messenger’ın en iyi tarafı, kullanmak için bir hesap açmak zorunda olmamanız. Messenger’ı aktif hale getirmek için yapmanız gereken tek şey, telefon numaranızı girmek. Belki de bu özellik nedeniyle Facebook, Messenger uygulamasını Facebook’un ana uygulamasından ayırarak, tekil bir uygulamaya dönüştürdü.

Zoe’ya merhaba deyin

Zoe, Messenger platformunda insanlarla etkileşimde bulunan sohbet botları listesinin en başında geliyor. Mesajlaşma botu, kullanıcının tercihleri doğrultusunda özelleştirilebiliyor. Kullanıcılar, Messenger sohbetlerine haber bağlantıları göndertmek gibi bir takım aktiviteleri sohbet botuna yaptırabiliyorlar.

Sohbetlerinizi koruma altına alın

Yaşadığımız bu çağda veri güvenliği oldukça önem taşıyor. Facebook kullanıcılarına, Messenger’da yaptıkları sohbetleri şifreleme seçeneği sunuyor. Messenger sohbet uygulamasındaki seçenekler altında bulunan ‘Gizli Sohbet’ seçeneğine tıklayarak bu özelliği etkinleştirebilirsiniz.

Snapchat benzeri kullanım

Facebook, kullanıcıların kendi aralarında 15 saniyelik video klipleri kaydederek paylaşmalarını sağlayan özelliği Messenger’a ekleyerek, Snapchat’in ayak izlerini takip etmeye karar vermişti. Fotoğraf çekerken çembere baslı tutarak aktif hale getirebildiğiniz bu özellik, Snapchat’teki çalışma biçimine oldukça benziyor. Daha sonra kayıt yapmaya başlanıyor ve kaydı bitirdiğinizde dilediğiniz kişiyle paylaşabiliyorsunuz.

Para transferi

Günümüzde dijital para, norm haline geldi. Facebook da bunun farkında. Bu nedenle firma, kullanıcıların diğer Messenger kullanıcılarına para transferi yapmalarına imkan veren ‘Ödemeler’ seçeneğini ekledi. Bu özelliğin kullanılabilmesi için banka hesabı bilgilerinizi girmeniz gerektiğini unutmayın.

Kullanımınızı kişiselleştirin

Facebook’un Messenger’ı da içeren uygulamalarına girdiğimiz anda Mavi renkle karşılaşırız. Bununla birlikte bu rengi başka renkle değiştirme seçeneğimiz de var. Ayarlar menüsüne gelerek tercih edeceğiniz rengi seçebilirsiniz. Hatta arkadaşlarınız için takma isimler de atayabilirsiniz.

Kimlerin mesajlarınızı okumadığını görebilirsiniz

WhatsApp uygulamasında olduğu gibi Messenger’da da mesaj gönderdiğiniz kişinin simgesine tıklayarak, mesajın okunup okunmadığını görebilirsiniz.

Şimdilik bu kadarla yetinelim. Diğer özellikleri de bir başka yazımızda konu edineceğiz. Sizler de bildiğiniz farklı özellikleri bizimle paylaşırsanız, seviniriz.