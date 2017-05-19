Facebook, Messenger ve Instagram Bildirimleri Birleşiyor!

Facebook, Messenger ve Instagram bildirimleri birleştirilerek uygulamalar arasında daha kolay geçiş sağlanması planlanıyor.

Facebook'un uygulama ailesi yavaş yavaş birleşiyor. Facebook, Messenger ve Instagram'ın ortak bir bildirim sistemi ile birleştirilmesi planlanıyor. Bu geliştirme sayesinde bildirimlere programların içerisinden ulaşılabilecek ve kolayca uygulamalar arası geçiş sağlanabilecek.

Kullanıcılar diğer uygulamalarda bildirim olduğunu kırmızı bir ikon ile görecek. Bu da kullanıcıların dikkatini çekerek Facebook uygulamalarının kullanımını arttıracak. Görmezden geldiğiniz bildirimleri bile bu sayede sürekli göreceğiniz için ister istemez bildirim gönderen uygulamaya gireceksiniz. Tabi bu durum bazı kullanıcıların tepkisini çekecektir. Yanında kırmızı bildirim olan uygulamayı açma zorunluluğu bazı kişileri rahatsız edebilir.

Şimdilik bazı kullanıcılara test amacıyla açılan bu geliştirme hakkında Facebook şöyle söyledi, "İnsanların birbirleriyle daha hızlı ve daha kolay iletişime geçmesi için küçük bir test yapıyoruz. Kullanıcılara Facebook ailesindeki programlar arasında daha hızlı geçiş yapabilecekleri yeni yollar aramaktayız."

Bu uygulamalar arasında geçiş yapabileceğimiz ekran, yukarıdaki profil ikonuna bastığımızda açılıyor. Bu ekranda uygulamalara ait bildirimler ve sayılarını görebiliyor ve tek bir tıklama ile bildirimi gönderen uygulamaya ulaşabiliyoruz.