Her ne kadar son günlerde adı hiç iyi anılmasa da halen büyük bir kitle tarafından kullanılan Facebook Messenger, çok büyük tasarım değişikliklerine gitmeye hazırlanıyor.

Bildiğiniz üzere Facebook Messenger, şu an WhatsApp'tan sonra dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması. Her ne kadar Facebook iki uygulamanın sahibi olsa da, WhatsApp hep daha cesur ve yenilikçi tasarımlarla güncellendi. Facebook Messenger içinse bu sürede neredeyse bir arpa boyu yol alamadı diyebiliriz.

Facebook'un gerçekleştirdiği ve Kaliforniya eyaletinde süren F8 Konferansı kapsamında Facebook Messenger'ın yeni versiyonu iOS üzerinden tanıtıldı. Herkesin uzunca süredir beklediği gece modunun yanı sıra, Facebook daha minimalist bir tasarımı tercih ediyor. Ekranda görebileceğiniz buton sayısı 7-8'den 3-4'e düşecek. Herhangi bir fonksiyon eksikliğine gidilmese de yapabileceğiniz belli başlı şeyler butonların içine gizlenmiş olacak. Bu sayede daha fazla menü içinde cebelleşmeye gerek olmayacak.

Bu bağlamda uzunca süredir beklenen özellikler ve yenilikler, sonunda Facebook Messenger kullanıcılarına sunuluyor. Güncellemenin ne zaman çıkacağı ile ilgili yapılan açıklama ise 'çok çok yakında' şeklinde olmuş. Eğer ki siz de Facebook Messenger'ın yeni halinin nasıl göründüğünü videodan izlemek isterseniz, aşağıdaki videoyu 1. saatin 31. dakikasına atlayarak izleyebilirsiniz.