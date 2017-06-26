Facebook, Microsoft, YouTube ve Twitter, Küresel İnternet Forumu'nu oluşturarak, internet hizmetlerinin teröristlere erişilebilirliğini azaltmayı amaçlıyor.

Bugün Facebook, Microsoft, YouTube ve Twitter, yeni bir ortaklık duyurusunda bulundu. Terörle Mücadeleye Yönelik Yeni Küresel İnternet Forumu, şirketler tarafından büyük web platformlarından terör grupları için işe alma materyallerini tespit edip, kaldırılmasına yönelik mevcut çabalara yeni bir bakış açısı getiriyor.

Dört teknoloji lideri birlikte, kullanıcılarla içerik sınıflandırma tekniklerini ve etkili raporlama yöntemlerini paylaşarak, sorunlara mühendislik çözümleriyle çözeceklerini ve iş birliği yapacaklarını söylediler. Her şirket ayrıca, teknik ve politik araştırmalara katkıda bulunacak.

2016 yılının Aralık ayında, aynı dört şirket ortak bir sanayi karma veritabanı oluşturduğunu açıklamıştı. Şirketler, birbirleri arasında etkileşim içinde olarak, terör hesaplarını, her biri zaman ve kaynak açısından birbirlerine bağımlı çalışmak zorunda kalmadan tespit ettmeyi amaçladılar. Üstelik yeni organizasyon, bu veritabanını geliştirmek için daha resmi bir ortam hazırlıyor.

Benzer şekilde, Facebook, Microsoft, YouTube ve Twitter, terörle mücadelede kendi proaktif planlarını benimsetmek için küçük şirketleri ve kuruluşları eğitiyor olacak. Bu eğitimler birçok önemli stratejiyi de kapsıyor.

Bütün bu eylemler, kamu çalışmalarıyla birlikte gerçekleştiriliyor. Organizasyon, aşırılıkçılığı çok yönlü bir yaklaşımla savaşmanın önemi konusunda tüm dünyayı bilgilendirmek ve tedbirler almak istiyor. Ayrıca yapılan yeni ortaklık, 4 şirket arasındaki bağları daha da kuvvetlendirecektir.