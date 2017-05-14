Facebook'un Yeni "Minnettar" Emolojisi Nereden Gelmekte?

Facebook kullanıcılarının yeni gözdesi olan "minnettar" emojisinin tam olarak olayı ne?

Son birkaç gündür hepiniz bu emojiyi görmüş hatta her paylaşımda insanların sırf yeni diye bu emojiye abanmalarından belki rahatsızlık bile duymuşsunuzdur. Facebook'un beğenme butonuna eklenen "muhteşem", "inanılmaz", "kızgın" gibi emojilerinin yanına, son günlerde bir de mor çiçek şeklinde "minnettar" emojisi eklenmiş durumda.

Peki herkesin sıkça kullandığı bu küçük mor çiçek ve taşığıdı minnettarlık, nereden gelmekte?

Bildiğiniz gibi bugün, dünyanın en kutsal varlıkları olan annelerimize adanmış bir gün olan anneler günü. Ve bu özel gün, ülkemizin de aralarında bulunduğu toplamda 80'den fazla ülkede kutlanmakta. İşte Facebook, bu sebepten ötürü yeni emojisini sunmuş durumda. Yeni emojinin "minnettar" olarak adlandırılması ve mor, güzel bir çiçek olması da yine tamamen tüm annelere ithafen yapılmış bir jest.