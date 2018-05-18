Kullanıcılarından cihazlarına tam erişim için izin isteyen Facebook, zaten şirkete güvenmeyen kullanıcılarını iyice çıldırttı.

Resmi Facebook uygulaması, bazı Facebook kullanıcılarına ‘Süper Kullanıcı Talebi’ başlığı altında bir açılır pencere bildirimi göndererek cihazlarına tam erişim için izin istiyor. Cambridge Analytica skandalı sonrasında Facebook’a güveni sıfırlanan kullanıcılar ise bu uyarı ile birlikte adeta çılgına döndüler.

Peki, bu istek tam olarak ne anlama geliyor? Elindeki bilgileri politik araştırma şirketine sızdıran Facebook, bununla yetinmeyip daha fazlasını elde etmek mi istiyor? Bu sorunun yanıtını şu an için bilmiyoruz fakat Bleeping Computer’a göre durum sadece Facebook’un bir kodlama hatasından kaynaklanıyor ve o kadar da korkulacak bir şey yok.

Avast’ta mobil güvenlik araştırmacısı olan Nikolaos Chrysaidos’a göre ise bu açılır pencere uyarısının nedeni Facebook’un mobil uygulamaya WhiteOps SDK’yı entegre ederken kodlamada hata yapmış olması. WhiteOps SDK, reklam sahtekarlığını engelleyen ve siyah/beyaz web site listelerini işleme koyan bir yazılım geliştirme kitidir.

Chrysaidos’a göre Facebook, WhiteOps SDK’yı uygulamaya entegre ederen ROOT kontrol fonksiyonunu yeniden uygulamayı unuttu. Bu da kullanıcıların istenmeyen açılır pencere bildirimleri almasına neden oldu. Facebook’un günümüzdeki sarsılmış güvenini göz önünde bulundurursak yanlış zamanda böyle bir hata yaptığını söyleyebiliriz.