Yeni uygulama bugünden itibaren tüm dünyanın kullanımına sunuluyor. Bu özellikle birlikte Facebook uygulamasının içinden 360 derece fotoğraflar çekilebilecek ve sosyal ortamda paylaşılabilecek.

360 derece resim ve video çekebilen tekil kamera ve uygulamalar eğer işinizin gereğiyse ya da yaşam biçiminize uygunsalar, olmazsa olmazlardandırlar. Fakat eğer örneğin mehtaplı bir gecede ay gibi yuvarlak görüntülerin fotoğraflarını çekiyorsanız, bu uygulamalara ihtiyacınız olmayabilir. Facebook’un iOS ve Android uygulamaları artık üçüncü taraf bir uygulama ya da ekstra bir cihaza ihtiyaç olmaksızın 360 derece fotoğraf çekebiliyorlar. Yapmanız gereken tek şey uygulamayı çalıştırarak ‘360 Photo’ seçeneğini, Haber Akışlarının üst tarafında bulunan seçeneklerden aktif hale getirmek. Mavi butona basarak ekranda çıkan yolu takip ederseniz, bütünüyle yuvarlakımsı görüntüler çekebilirsiniz. Daha sonra fotoğrafın başlangıç noktasını da belirleyebiliyorsunuz.

Uygulama içerisinden çekilen herhangi bir resimde olduğu gibi 360 dereceli çekimlerinizi de doğrudan zaman akışında paylaşabiliyor, ya da özel bir albüme kaydedebiliyorsunuz. Facebook aynı zamanda yüklediğiniz herhangi bir küresel çekim için yeni birkaç özellik de eklemiş. Resimlerde büyütme yapabiliyor ve arkadaşlarınızı etiketleyebiliyorsunuz. Bu resimleri artık ‘Kapak Fotoğraflar’ olarak da kullanabiliyorsunuz. Facebook böylece Kapak Fotoğrafları özelliğinde bir yenilemeye gitmiş.

Facebook’un söylediğine göre 360 Fotoğraf özelliği uygulama içinden gerçekleştirilebilecek ve tüm diğer özellikler de bugünden başlamak üzere dünya çapında kullanıma sunulacak. Eğer henüz bu özellikleri uygulamanızda göremiyorsanız, yakın bir zamanda geleceklerinden emin olabilirsiniz.