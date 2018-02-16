Kullanıcılardan daha fazla veri elde etmek isteyen Facebook, mobil uygulamasına 'koruma' başlığı altında ücretsiz VPN uygulaması ekledi.

Facebook’un mobil uygulamasına giren kullanıcılar, uygulamalar bölümünde bulunan koruma seçeneğine dokunduklarında Facebook’un onları ‘Onavo Protect’ VPN uygulamasının mağaza sayfasına yönlendirdiğini fark ettiler. Bayram değil seyran değil, Facebook, kullanıcılarına neden bir VPN uygulaması tavsiye ediyor?

Dijital bir çağda yaşadığımız hepimizin bildiği bir gerçek. Veriler üzerine dönen bir dünyada da en önemli şey veri oluyor haliyle. Onavo, Facebook’un bir parçasıdır ve uygulama sayfasında yer alan açıklamada da yazdığı gibi uygulamanın elde ettiği tüm veriler Facebook ürün ve hizmetlerini geliştirmek için kullanılır.

Kısaca özetlemek gerekirse Onavo, kendi sunucuları üzerinden bir VPN hizmeti sağlayarak size kişisel bilgilerinizi güvende tutmayı vaat etmektedir. Tamamen ücretsiz olan uygulama, bu hizmetinin karşılığı olarak da kullandığınız uygulamaları ve gezindiğiniz internet sitelerini analiz ederek Facebook’a bildirmektedir.

Onavo Protect, şu ana kadar 33 milyonun üzerinde indirmeye ulaşmış durumda. Facebook, VPN hizmetini şu an için yalnızca iOS kullanıcılarına sunmuş durumda. Fakat uygulamanın kullanıcıların ilgisini çekmesi halinde Android platformuna yayınlanması da muhtemel. Eğer bilgilerinizi sosyal medya devine kaptırmak istemiyorsanız, Onavo Protect kullanmanızı pek tavsiye etmeyiz. Fakat bu beni rahatsız etmez diyorsanız buraya tıklayarak Onavo'yu indirebilirsiniz.