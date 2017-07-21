Facebook, Modüler Telefonlar Üzerinde Çalışıyor

Facebook, modüler yapıdaki bir cihaz için patent aldı. İddialar ise Facebook'un modüler akıllı telefon üzerinde çalıştığı yönünde.

Modüler akıllı telefonlar, birkaç yıl önce Google, LG ve Motorola gibi şirketlerin akıllı telefon pazarının geleceği olucağını düşündüğü projeler arasındaydı.

Moto Modları saymazsak, diğer şirketler şu an için modüler yapıdaki telefon projesini rafa kaldırmış durumda. Her ne kadar LG bu konudaki isteğini belirtiyor olsa da konu, fikir olarak kalmış gibi duruyor.

Business Insider'a göre yakın zamanda alınan bir patent gösteriyor ki Facebook modüler akıllı telefon fikriyle ilgilenmeye başladı. Patentte 'modüler elektromanyetik bir cihaz' olarak tanımlanan ürün ortaya koyuyor ki Facebook, günümüzün pahalı ve konvansiyonel cihazlarının sayısını azaltmak istiyor.

Facebook'un bu şekilde yenilikçi donanımlar yapmak istemesi çok da tuhaf değil. Özellikle de çılgın fikirleriyle bilinen eski Gelişmiş Savunma Araştırma Projeleri Ajansı(DARPA) müdürü Regina Dugan'ın Facebook'un Build 8 takmını yönettiğini düşünürsek.

En önemlisi, bu proje üzerinde çalışan ekibin tamamı daha önce Google'ın modüler telefon odaklı çalışması Proje Ara'da çalışıyorlardı. Görünüşe göre mühendisler, Google modüler akıllı telefon defterini kapattıktan sonra çalışmalarına Facebook ile devam ediyorlar.