Facebook, Movies İsimli Yeni Bir Özelliği Test Ediyor!

Ticketmaster ve EvenBrite gibi daha önce bilet satışı yapımı konusunda tecrübeleri bulunan Facebook, bundan sonra kullanıcılarının Movies özelliği ile bilet satın almasını da sağlayacak.

Şimdilik ABD’deki bazı kullanıcılarının hizmetine sunulan Movies özelliği ile Facebook kullanıcıları, yakınlarında vizyona giren filmleri liste halinde görüp bilet satın alabilecekler. Filmler dışında gösterime girdikleri saatlerin de listelendiği özellik, Fandango ve Atom Ticket altyapılarını kullanıyor.

Facebook’un Movies özelliğini denemesinin arkasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de kullanıcılarını uygulamanın içinde tutabilmek. Gençler arasında -özellikle de ABD’de- inanılmaz bir popülerlik kazanan Snapchat’in özelliklerinin bir bir kendi uygulamaları üzerine eklenmesinin en büyük sebebi de bu. Facebook, genç kullanıcıları elinde tutabilmek adına elinden geleni kesinlikle ardına koymuyor. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde bu tarz adımların atıldığına daha çok şahit olacağız.

Movies şu an test aşamasında ve yalnızca sınırlı bir kullanıcı kitlesinin hizmetine açılmış durumda. Fakat yakın zamanda -eğer beklenilen ilgiye ulaşılırsa tabii- diğer tüm kullanıcıların hizmetine sunulacaktır.

Bu arada bilet satın alma özelliğini yalnızca Movies ile sınırlandırmayacak olan Facebook, yakın zamanda Mağaza uygulamasına bilet satışı özelliği getirerek organizatörleri de ‘görmeyi’ planlıyor. Facebook, bu hamlesiyle hem genç kitleyle arasındaki iletişimi arttırmayı hem de işletmeleri döngünün içerisine sokarak ekstra kazanç elde etmeyi hedefliyor. Bu hedefe ulaşıp ulaşamayacaklarını yakın zamanda öğreneceğiz.