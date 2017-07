Facebook Mühendisleri Panikleyip Yapay Zekanın Fişini Çekti!

Facebook'un yapay zeka üzerine yoğunlaşmasının ardından programları kendi dilini geliştirince mühendisler panikle fişi çekti.

Dünya genelinde bilgisayar donanımlarının güçlenmesiyle birlikte yapay zekanın olanakları da sonuna kadar kullanılmak isteniyor. Bununla birlikte ise her gün "serseri" bir yapay zekanın dünyaya verebileceği zarar inanılmaz bir şekilde artıyor.

Teknoloji alanında sürekli olarak tartışılan konulardan biri yapay zekanın geliştikten sonra nasıl kendi üreticilerine karşı gelebileceği. Facebook da tam olarak bu konuda ağır bir ders aldı. Yapay zeka geliştirilen laboratuvarlardan birinde, iki program, insanların anlayamadığı bir dil oluşturup aralarında iletişim kurmaya başladılar.

Temelde İngilizce dilini kullanarak birbirleriyle iletişim kurmaları şeklinde programlanan botlar, bize göre tamamen anlamsız "I can can I I everything else" ya da “Balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to” gibi cümleleri karşılıklı birbirlerine göndermeye başladılar. Bunu programda bir sıkıntı olarak tanımlayıp bir süre görmezden gelen mühendisler, yazılımları incelediklerinde botların bu bize göre anlamsız cümleleri tamamen anlayıp işlem yaptıklarını ortaya çıkardı. Ne konuştukları hakkında hiç bir bilgiye sahip olmayan mühendisler, sistemin fişini çekmekten başka çare bulamadılar.

Buradaki oldukça açık tehlike şöyle: botlar kendi aralarında iletişim kurduklarında bunu bizim anladığımız şekilde yapmak yerine tamamen anlamsız ama çok yüksek verimli bir dille yapmayı tercih ediyorlar. Kendileri için en uygun şekli belirleyen iki bilgisayarın yaptığı iş, hem etkileyici hem de inanılmaz derecede korkutucu.

Mark Zuckerberg bildiğiniz üzere büyük bir yapay zeka gelişimi yanlısı. Bu alanda o kadar istekli ki Elon Musk gibi liderlerle tartışmalara girmişti. Bu olaylardan sonra Zuckerberg'in fikrinde bir değişim olup olmayacağını birlikte göreceğiz.