Facebook, dikkat çekici yaratıcı içerikler geliştiren kişileri kendisine çeklmek için yeni bir program üzerinde çalışıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada yayıncılarla uyumlu olarak çalışacak "oyun içerik üreticisi pilot programı"nı başlattığını duyurdu.

Facebook halihazırda en büyük sosyal ağ olma özelliğini korusa da başlattığı yeni özelliklerle yeterince tatmin olacağı bir kitle etkileşimini sağlayamıyor. Şirket son zamanlarda bu etkileşimi sağlamak için haber akışındaki değişiklikler başta olmak üzere çeşitli değişikliklere gidiyor. Son olarak Facebook başlattığı yeni programla oyun içeriği üreticilerinin Facebook'ta topluluk kurabilmesini ve Instagram ve Oculus gibi diğer şirket platformlarından yararlanarak canlı yayında oyunlar oynamasını hedefliyor. Bu durum için özel araçlar da geliştirecek olan şirket yeniden en çok aktif olunan sosyal ağ olmayı hedefliyor. Şirket, oyuncuların hayranlarının Facebook.com'dan belirli bir ücret ödeyerek canlı yayınları izleyebileceğini belirtiyor.

Şuan için pilot bir proje olan programla ilgili ayrıntılar kısıtlı olsa da Twitch'e benzeyen ve popüler içerik üreticilerine ek araçlar sağlayan bir platform olacağı söyleniyor. Platformun, izleyiciler için aylı abonelik ve aboneler arası sohbet gibi farklı özellikleri içereceği de belirtiliyor. Facebook yarından itibaren onlarca içerik yaratıcısını platforma getirmeye başlayacağını belirtti. Şirket gelecek içinse belirtilmemiş planlarının olduğunu ve programı daha da yaymayı istediklerini söyledi.

Facebook'un kazançlı ve hızla büyüyen oyun yayıncılığını keşfederek Twitch'in alanına girmeye çalıştığı ilk deneme bu değil. Şirket, 2016 yılında tüm Blizzard oyunlarının Facebook Live aracılığıyla yayınlamak için bir anlaşma imzaladı. Son zamanlarda ise Instant Games platformlarına canlı yayın özelliği getirdi ve Dota 2 ve Counter Strike gibi e-spor turnuvalarını yayınlamak için yeni bir özel anlaşma imzaladı.