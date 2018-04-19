Facebook Oyunları Satın Alınmadan Önce Test Edilebilecek

Facebook uygulaması içerisindeki oyunlar satın alınmadan önce kullanıcılara, demo versiyonlarını oynatacaklar.

Daha önce yapmış olduğumuz haberimizde Google Play’in yeni oyun güncellemesinden bahsetmiştik. Bu güncelleme kullanıcılara oyunları indirmeden önce kısa tanıtım demolarını oynama şansı veriyordu. Sosyal medya devi Facebook ücretli oyunlar için benzer bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

İnstant app adı verilen konsept sayesinde hem geliştiriciler oyun tanıtımlarını daha kolay yapabilecekler, hemde uygulamayı indiren insanlar öncesinde kısa bir sürümünü test ederek daha fazla fikir sahibi olacaklar. Bu yeni güncellemeye örnek olarak farklı yerlerde çıkan ve sizlerin oyun oynamasına izin veren reklamları verebiliriz.

Kullanıcılar oyunu denemek için telefonlarına indirmek zorunda kalmayacaklar. Bunun yerine videolar ile benzer şekilde indirilen ve maksimum 2 dakikadan oluşan kısa sürümlerde oyunu test edebilecekler. Facebook güncellemesi sonrasında yeni sistem tüm geliştiriciler için zorunlu hale getirilecek.

Yapılan araştırmalara göre oyunun kısa bir kısmının oynanmasına izin veren reklamlar diğer reklamlara göre daha çok ilgi çekiyor ve bu reklamlarda insanlar %47 daha fazla zaman harcıyorlar. Ancak bu yeni sistem temelde güzel gibi görünüyor olsa da, oyunla alakası olmayan güzel kısımların oynatılması sonucu insanları yanıltabilir.