Papua Yeni Gine'de hükumet, Facebook'u bir aylık erişim engeline maruz bıraktı. Bu süre boyunca Facebook'un sahte hesap ve reklamlar konusunda nasıl kullanıldığı araştırılacak.

Papua Yeni Gine hükümeti, yeni verdiği bir kararla ülkede Facebook kullanımını engelledi. Haberleşme Bakanı Sam Basil, yerel Post-Courier Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, “Bu süre sahte hesapların arkasına saklanan, pornografik içerikler paylaşan, sahte haberler yayan kullanıcıları bulmamızı ve yasaklamamızı sağlayacak” diyerek yasağın sebebini açıkladı.

Çin, Kuzey Kore ve İran gibi pek çok ülkede yasaklanmış olan Facebook'un Papua Yeni Gine'de yasaklanması ise beklenen bir durum değildi, ancak ülke yetkililerine göre Facebook vatandaşların haklarını ihlal ediyor ve bu durumun sonlandırılması gerekiyor.

Cambridge Analytica - Facebook krizinden sonra ABD ve Avrupa ülkelerinin konunun peşine düştüğünü ve Mark Zuckerberg'ün Avrupa ile konu ile ilgili pek çok kez etkileşimde bulunduğunu belirten Basil, ülkelerinde bilgileri izinsiz kullanılan ya da reklamlar yolu ile herhangi bir şekilde etkilenen insanlar olup olmadığını belirlemeleri gerektiğini belirtiyor.

Facebook, Asya'da da pek çok ülkede, Myanmar'da yaşanan müslüman halk ile ilgili kötü söylemleri desteklediği için eleştirilmişti. Rohingyalar olarak da bilinen ve Arakan'da yaşayan, ancak göçebe olarak Bangladeş'te de görülen müslüman halkın uğradığı zulmün Facebook üzerinden meşrulaştırılması çalışmaları büyük eleştiri toplamıştı.

Ardından yaşanan Cambridge Analytica krizinden de sonra ülkelerin Facebook'a olan güvenlerinin azaldığı düşünülüyor ve Papua Yeni Gine'nin de bu ülkeler arasına katılması, gelecekte pek çok ülkenin aynı tavrı takınması ve Facebook'a erişimin dünya genelinde pek çok ülkede yasaklanması fikrini doğuruyor.

Papua Yeni Gine'de yetkililer aynı zamanda tüm bu gelişmeler dışında kendi sosyal platformları üzerinde çalıştıklarını ve vatandaşların kullanabileceği benzer ve güvenli bir platform yaratmak istediklerini belirttiler.