Montreal Güzel Sanatlar Müzesi, Picasso konulu bir sergi için Facebook’ta reklam vermeye çalıştı. Müzenin tabloları içeren fotoğraflardan oluşan reklamı Facebook tarafından engellendi. Sosyal medya devi, bu yaptırıma karşılık çıplaklık ögelerini hedef göstermişti.

Kübizm akımının en önemli temsilcilerinden olan Picasso’nun eserleri, dünyanın hemen her yerinde saygıyla karşılanır. Montreal Güzel Sanatlar Müzesi’nin yaşadığı bir olaya göre Facebook’un yapay zekası o kadar da hoş karşılamıyor. Hele hele söz konusu tablolarda mümkün mertebe çıplaklık varsa, Facebook bu reklamları engelliyor.

Müze yetkilileri, bir Picasso sergisi için verdikleri Facebook reklamlarının engellenmesinin ardından, sosyal medya devinin reklam politikalarını gözden geçirmesini sağladılar.

Picasso’nun Facebook tarafından engellenen reklamda bulunan tablosu şöyle:

1956 yılında çizilmiş olan Femmes à la toilette (Tuvaletteki Kadınlar) isimli bu tablosu, iki çıplak kadın figürünün bulunduğu kübist bir eser. Facebook’un anti çıplaklık politikalarını yürüten yazılımlara takılacak tek şey, tablodaki göğüsler. Üstelik yetkililer bu reklamı 3 kere değiştirseler de hep aynı şekilde reddedildiler.

Müze, uluslararası üne sahip sanat eserlerinin Facebook reklamlarında doğrudan yayınlanabilmesi için şirkete başvuruda bulundu. Facebook cevap olarak reklamları yayınlamaya karar verdi, sözcüsü aracılığıyla benzer sorunların ortadan kaldırılacağını açıkladı.

Bu yasaklar, bize Facebook’un yapay zekalar konusunda ne kadar gelişmiş tespitler yapabildiğini gösteriyor. Şirketin hatası, büyük ihtimalle bazı sanat eserlerini seçip, yazılımın istisna oluşturmasına izin vermemekti. Facebook bu tarz iş alanlarından insanları çekmek için çalışıyor. Dolayısıyla Picasso tablosu örneğinde olduğu gibi garip vakalar yaşanabiliyor.