Facebook, Profil Hırsızlığını Durduran Özelliği Test Ediyor!

Facebook, profil fotoğraflarını çalarak arkadaşlık sitelerine ekleyen hırsızları durdurmak için fotoğrafların koruma altına alındığı bir özelliği test ediyor.

Facebook, Hindistan’da, ülkemizde de sık sık görünen bir sorunu ortadan kaldırmak için çalışmalara başladı. Eğer Hindistan’daysanız, artık Facebook profil resminizi koruma altına alabilir ve çalınmamasını sağlayabilirsiniz. Özellikle buluşma sayfalarına koyulmak için sık sık çalınabilen profil fotoğrafları, bayan kullanıcıların fotoğraf eklerken çekinmesine yol açabiliyordu.

Yeni sisteme göre “profil resmi koruması” özelliğini açarak profil fotoğraflarını kaydetmeyi kapatabilir ve Android cihazlarda ekran görüntüsü alınmasının önüne geçilebilir.

Ayrıca arkadaş listenizde olmayan kullanıcılar, etiket ayarlarınıza bakılmaksızın profil fotoğrafınıza kendisini veya başka birini etiketleyemeyecekler.

Korumalı profil fotoğraflarında mavi bir çerçeve olacağını belirten Facebook, bu adımı atarken Hindistan Emniyet Teşkilatı ile birlikte çalıştı. Yapılan araştırmalarda 2 milyar kullanıcıya sahip Facebook’a fotoğraflarını atmaya çekinen kadın kullanıcılar olduğu keşfedildi. Bu yöntem, biraz olsun kadın kullanıcıları rahat ettirecektir.