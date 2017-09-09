WhatsApp nihayet işi paraya dönüştürmenin adımlarını atmaya başladı. Uyguladığı ilk strateji, Facebook Messenger’la aynı stratejiyi takip ediyor.

WhatsApp nihayet işi paraya dönüştürmenin adımlarını atmaya başladı. Uyguladığı ilk strateji, Facebook Messenger’la aynı stratejiyi takip ediyor. Facebook’un reklam yöneticisinde işletmelerin ‘WhatsApp Mesajı Gönder’ özelliğiyle reklam satın almalarını sağlayan bir kod keşfetti.

WhatsApp’tan bir sözcünün yaptığı açıklama şöyle: “İnsanların Facebook üzerinde yer alan reklamlara tıklayarak işletmelerle WhatsApp’ta iletişim kurmalarını sağlayacak yeni bir yöntemi test ediyoruz. Bu yöntemle insanlar ilgilendikleri şeylerle ilgili olarak WhatsApp’ta iletişim kurabilecekler.” Yapılan açıklamada WhatsApp’ın kendi uygulamasında reklam satmadığı, satıcılarla WhatsAp’ta iletişim kurmayı sağlayacak Facebook reklamlarına entegre edilecek bir ‘WhatsApp’ sohbet butonu üzerinde çalışıldığı söylendi.

Facebook reklam yönetimi kodundaki ‘WhatsApp’ adını ilk olarak ‘Next Web’den ‘Matt Navarra’ keşfetmiş, fakat nasıl çalıştığına dair bir tanımlama açığa çıkaramamıştı. TechCrunch konuyla ilgili daha fazla araştırma yaparak ‘Send WhatsApp Message’ kodunu bulmayı başardı.

Bu yöntemle herhangi bir işletme Facebook’un test edilen reklam özelliğini kullanarak, platform üzerindeki kullanıcıların firmayla iletişim kurmalarını hızlandırabilecek ve onlarla ‘sponsorlu’ mesajlar üzerinden iletişime geçebilecek. Örneğin, herhangi bir e-ticaret firması Facebook’un WhatsApp üzerinden iletişime imkan veren reklamlarını satın alarak kullanıcıya yeni giyim modelleriyle ilgili olarak mesajlar gönderebilecek.

WhatsApp 2014 yılında Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alındığında reklam göstermeyeceğine dair söz vermişti. Sözünde durup durmayacağı bilinmez ama söz konusu yeni yöntemle reklamları Facebook Haber Kaynağı’na yerleştirerek yönlendirmeyi oradan yapmak suretiyle hem sözünde dururken hem de para kazanmayı başarabilir.